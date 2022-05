El PSV repite la misma estrategia que en 2021 no le valió: "Estamos en constante contacto con Luuk..."

El PSV repite la misma estrategia que en 2021 no le valió: "Estamos en constante contacto con Luuk..."

De Jong esperó hace un año al club neerlandés, que no dio nunca un paso adelante

Parece el día de la marmota y tiene a un delantero del Sevilla FC como protagonista. El 26 de mayo de 2021, desde Holanda señalaban que "el PSV hará todo lo posible por convencer al Sevilla y a Luuk de Jong de que lo mejor para todos es su vuelta a Eindhoven y así tenerlo disponible para jugar la ronda previa de la Champions". Un año después, las declaraciones vuelven a ser parecidas. Y entre medias, el equipo de Eindhoven dejó correr el tiempo, siguió prometiéndole al delantero neerlandés que intentaría su fichaje y nunca estuvo dispuesto a llegar a las cifras que el Sevilla pedía por su salida.

Ahora, el PSV Eindhoven lo ha vuelto a hacer. "Estamos en constante contacto con Luuk y de él dependerá principalmente que vuelva a Eindhoven. La puerta siempre está abierta para él y que creemos en sus capacidades", aseguraba hoy a Eindhoven Dagblad el máximo responsable de fichajes del club neerlandés, John de Jong.

"No entraré en nombres o rumores, pero he hecho una excepción con el nombre de Luuk. No sorprende que nos hayamos mantenido interesados en él y nos mantengamos en contacto", añadía John de Jong.

El delantero holandés vuelve al punto de partida. Tras un año cedido en el Barça, en el que se ha revalorizado pese a jugar sólo en torno a los 1.000 minutos, regresa al Sevilla FC para cumplir su último año de contrato. Previsiblemente, con la idea de cerrar su etapa como sevillista y marcharse al PSV.

El director general del PSV, Toon Gerbrands, reconocía hace meses que nunca han cerrado la puerta a un posible regreso de De Jong, considerado un ídolo por la afición del club, y además admitía que siempre han estado en contacto. "Es una de las figuras históricas, ha significado mucho para el club, es una figura amada por la afición donde ganó muchas cosas. Siempre hemos estado en contacto, incluso en el primer año de Luuk en el Sevilla FC. La relación con él es perfecta", comentó.

El problema es que, como el pasado año, el PSV sólo amague y no dé el paso adelante. En aquel momento, el club neerlandés estuvo en todo momento en contacto con el jugador, pero no con el Sevilla. Luuk de Jong rechazó alguna de las opciones que llegaban al equipo de Nervión para un traspaso, en especial del fútbol turco, porque confiaba en la palaba de un PSV en el que, por su parte, esperaban sacarlo gratis. El equipo de Nervión, lógicamente, no aceptó ese 'chantaje' y acabó quedándose con el jugador. Sólo la aparición del Barça en el último momento permitió una oportunidad en otro club.

Julen Lopetegui no sólo estaba dispuesto a acogerlo sino también a darle minutos. Y vistas el gran número de lesiones que ha habido a lo largo de la temporada, seguro que habría jugado bastante. Su situación este verano será la misma y todo dependerá de los planes que tenga Monchi para su delantera, de lo que De Jong estaría dispuesto a 'perdonar' y de si el PSV cambia su estrategia de declaraciones y pasa a la acción con contactos y una oferta clara.