"Conectó de inmediato" con Monchi, le gusta "dominar los partidos" y ahora quiere entrenar en LaLiga

"La idea de entrenar en LaLiga me atrae mucho", asegura el italiano, que ha cambiado de agencia de representación para dar el paso

Participó en el último 'Scudetto' de la Roma (2001) como jugador y fue el técnico que ha llevado más lejos al conjunto romano en Champions, alcanzando las semifinales en 2018 de la mano de Monchi, como director deportivo que confió en él. Hablamos de Eusebio di Francesco, quien se encuentra sin equipo y quien a la espera de un nuevo reto deportivo desea probar fortuna en LaLiga.

"Soy un entrenador al que le gusta dominar los partidos", dice el técnico italiano durante una entrevista con Marca, quien define su fútbol así: "Trato de que mis equipos, partiendo de ese 1-4-3-3 dinámico, sean verticales, presionen arriba y traten de estar el mayor tiempo posible en campo rival".

Un entrenador, Di Francesco, que considera su obra maestra como entrenador cuando estuvo al frente del Sassuolo, tanto por su histórico ascenso a la Serie A como por su clasificación para la Europa League: "Sassuolo era un modesto que partía de la nada y creamos una mentalidad que ha hecho que el equipo se establezca entre los 10 mejores de Italia". De ahí que asegure que siempre le compare con el Villarreal.

Compañero de Totti en la Roma, no llegó a entrenarlo, formando a pasar Totti parte del organigrama de Monchi al frente del área deportiva de la Roma: "Francesco es un gran amigo y siempre le digo que tiene cuatro ojos, dos delante y dos en la nuca. Es algo que sólo tienen los elegidos".



Di Francesco, agradecido a Monchi

Sobre su relación con Monchi en la Roma, Di Francesco sólo tiene buenas palabras. Y es que, como él mismo reconoce, conectaron "de inmediato". "Le agradezco a Monchi que me diera la oportunidad de entrenar a la Roma después de muchos años en los banquillos. Conectamos de inmediato. El primer año hicimos un gran trabajo. El segundo, con más dificultades económicas y de mercado, fue un poco peor. Al final salimos los dos a la vez y él ha podido volver a Sevilla, donde se siente como en casa", explica el italiano.

Su Roma estuvo a un gol de forzar la prórroga contra el Liverpool y conseguir jugar la final de la Champions frente al Real Madrid en 2018. Unas 'semis' sobre las que Di Francesco, ahora, se "disgusta" de que no hubiera VAR. "Habríamos tenido un escenario diferente si se pita el penalti por mano de Alexander-Arnold. Nos hubiera permitido revivir la remontada contra el Barça", recuerda el técnico, quien, sobre la remontada al conjunto culé, apostilla: "Viví la mejor noche de mi carrera, pero no fue casual".

Sobre su salida de la Roma, de la mano de Monchi, considera que podrían "haber estructurado mejor la parte del mercado", al tiempo que ahora piensa sólo en el futuro, el cual le gustaría que fuera en España. Ha fichado por You First, su nueva agencia de representación, "con la idea de salir al extranjero".

"La idea de entrenar en LaLiga me atrae mucho. No significa que el año que viene vaya a dirigir en España, pero me gusta la identidad y la mentalidad del fútbol español. Evidentemente, analizaré todas las propuestas. Ahora bien, no busco entrenar de inmediato a cualquier precio", apostilló Di Francesco.