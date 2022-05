Operación central en el Sevilla

El Sevilla se posiciona por Djiku, uno de los dos nombres que barajó en enero para suplir a Diego Carlos

La rápida salida de Diego Carlos por un precio, previsiblemente, menor de lo esperado y la posible de Koundé en los próximos abre alguna incógnita, pero, sobre todo, la necesidad de cubrir las vacantes con nombres que ya estén trabajados y adelantados antes de que su precio se dispare.

Uno del que se hablará mucho en los próximos días es el del argentino Senesi, que ha cuajado una gran temporada en el Feyenoord y ha sido convocado por Argentina para la 'Finalissima'. El otro es un viejo conocido de la secretaría técnica sevillista: Alexander Djiku. Los dos eran los principales candidatos a suplir al brasileño cuando estuvo a un paso de salir en enero y ahora, que tienen su final de contrato a un año vista, vuelven a aparecer.

La llegada de Djiku parece la más cercana. Según asegura Sportsworldghana, el Sevilla FC aparece como principal candidato para hacerse con un futbolista al que sigue de cerca desde hace varios años y ya intentó ficharlo antes, incluso, de la llegada de Lopetegui al equipo de Nervión, cunado aún estaba en el Caen.

Djiku se encuentra actualmente en el mejor momento de su carrera. Capitán del Estrasburgo, titular en el equipo que adiestra Julien Stéphan, que se ha quedado a un puesto de entrar en Europa, acaba contrato en 2023 y ya ha dejado claro que este es el momento de cambiar de aires.

"LaLiga me atrae por el hecho de que los equipos españoles juegan un fútbol muy vistoso. Creo que es el campeonato en el que podría adaptarme más fácil", señalaba el propio jugador cuando fue vinculado con el Sevilla, que ya estaba informado de que el equipo de Nervión le seguía. "Me veo jugando en España este año porque es un campeonato que me gusta y que se adapta a mi estilo de juego", añadía.

Djiku también está en el punto de mira del Villarreal, que posiblemente venda a Pau Torres este verano, pero el Sevilla se perfila como el principal candidato para fichar al Internacional por Ghana.

En la presente temporada, el central africano suma 33 partidos y casi 3.000 minutos, con un gol, el logrado en la victoria del Estrasburgo (1-0) ante el mónaco de Cesc. Sólo se perdió parte del mes de enero, ya que estaba jugando la Copa de África, dos partidos por sanción y uno en el que tuvo unas molestias. En el resto siempre contó como referencia de su equipo, muchas veces como capitán.