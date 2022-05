Otra vez Dembélé y otra vez el Sevilla

El delantero francés vuelve a estar en boca de media Europa, desde Francia revelan un contacto reciente por parte de Monchi y que el Lyon ha rebajado sus expectativas económicas

El mercado estival de fichajes promete emociones fuertes en el Sevilla FC. Aún no ha terminado oficialmente la temporada 2021/2022 y ya se ha marchado Diego Carlos -la oficialidad debe estar al caer pues está desde este jueves en tierras británicas-, por cifras mucho menores de las esperadas que, otorguen o no una mayor fuerza al club nervionense de cara a otras negociaciones inminentes, ha causado sorpresa por ser menos de la mitad de los 75 millones de su cláusula.

No obstante, esto acaba de empezar. Lo de Jules Koundé y el Chelsea FC está encaminado desde hace tiempo y Youssef En-Nesyri, con mucho cartel en la Premier League pese a su deficiente temporada, es otro de los elegidos para hacer caja, lo que deja claro que, además de centrales, el Sevilla FC deberá peinar -un verano más- el mercado de delanteros. Y ahí es donde ha vuelto a aparecer un nombre recurrente: Moussa Dembélé, del Olympique de Lyon y con pasado en LaLiga durante la cesión de hace un año en el Atlético de Madrid.

Dembélé es uno de esos jugadores a los que Monchi nunca le pierde la pista y sigue desde antes incluso de destaparse como goleador en el Celtic FC escocés. Tiene informes del francés desde que dejó la cantera del PSG con 16 años para probar suerte en la Premier League de la mano del Fulham. Según la detallada información publicada por Dahbia Hattabi en el portal deportivo galo Footmercato, le siguen clubes 'top' ingleses como el Manchester United, el Arsenal FC o el Tottenham Hotspur; con varios equipos de Italia atentos a su movimiento y con un reciente sondeo por parte del Sevilla FC.

La última vez que sonó en Nervión fue en el pasado mercado invernal, pero entonces el Lyon se remitía a los 33 millones de euros que contemplaba la opción de compra que no ejerció el Atlético y Monchi, que ofertó a la baja al Elche por Lucas Boyé, tenía como objetivo prioritario la cesión de Anthony Martial (United), que finalmente no salió como se esperaba. Ahora, según el citado medio francés, el Lyon ha rebajado sus expectativas tras quedar fuera de puestos europeos y estaría dispuesto a escuchar ofertas que ronden los 25 millones, cantidad en la que también está estipulada la cláusula del argentino del Elche.

Además, Footmercato asegura que Dembélé (25 años) no tiene prisa por salir, pues sólo tiene contrato para un curso más (junio de 2023) y no descarta la opción de esperar para salir como agente libre dentro de un año, algo a lo que le estarían animando algunos de sus postores italianos. No obstante, de cambiar de aires, su preferencia sería la Premier, cultura e idioma que ya domina de su paso por las islas británicas.

Dembélé es consciente de que su espectacular final de temporada ha llamado la atención de muchos equipos europeos y va a esperar para jugar bien sus cartas. Ha metido 9 goles en las últimas siete jornadas de la Ligue 1 y ha acabado la 2021/2022 con 22 tantos y cinco asistencias en 36 partidos entre todas las competiciones, 32 de ellos como titular. Pese a perderse dos meses de competición en otoño por una fisura en el peroné, ha acabado tercer máximo goleador del campeonato francés, con 21 dianas sólo por detrás del mediático Kylian Mbappé (PSG, 28 goles) y de un viejo conocido del Sevilla FC, el 'Miarma' Wissam Ben Yedder (Mónaco, 25 goles).

"Me gusta mucho este estilo de delantero centro. Cuando tienes una bestia como Dembélé delante tienes que jugar para él, lo que no se hizo lo suficiente durante la primera parte de la temporada. Es bueno de cabeza, potente, tiene todas las características de un delantero moderno y su ratio de ocasiones/goles es mejor que en temporadas anteriores, es más influyente para su equipo", señaló recientemente toda una leyenda goleadora del fútbol francés como es el mítico Jean-Pierre Papin, en unas declaraciones recogidas también por Footmercatto y en las que considera que el Lyon incluso ha desaprovechado su talento.