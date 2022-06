Diego Martínez: "No hubo ningún contacto del Sevilla FC conmigo"

El nuevo entrenador del Espanyol reconoció que no hubo nada con el club nervionense y que "hay mucho ruido" en el mundo del fútbol

Diego Martínez fue presentado ayer como nuevo entrenador del Espanyol. El técnico gallego, tras un año sin entrenar pero en el que ha visto mucho fútbol y ha pasado una temporada en Inglaterra para formarse, afronta ahora una nueva etapa en el conjunto barcelonés aunque llegó a sonar como posible sustituto de Julen Lopetegui si éste no seguía en el Sevilla Fútbol Club. Sin embargo, el propio interesado corroboró la versión de Monchi, director deportivo del Sevilla FC, que negó cualquier tipo de contacto.

"Monchi lo ha explicado muy claro, no hubo ningún contacto del Sevilla FC conmigo. En el fútbol hay mucho ruido, he aprendido a no darle vueltas a los rumores sobre mi futuro", aclaró el gallego en los micrófonos de El Partidazo de Cope, que también reconoció haber sufrido con el descenso del Granada, el último equipo al que entrenó y al que metió en Europa por primera vez en su historia: "Lo pasé muy mal con el descenso del Granada, siento muy adentro ese club".

Entrando ya en materia de lo que espera de su nueva aventura en el Espanyol, el técnico se mostró cauto con el futuro del goleador perico Raúl de Tomás. "No sé si podré contar con Raúl de Tomás, de nombres propios no puedo hablar, pero me gustaría contar con los mejores", explicó el nuevo preparador blanquiazul, que también valoró su año sin entrenar: "Mi experiencia en Inglaterra ha sido magnífica, he podido ver mucho fútbol en directo, creo que tras esto soy mejor y más completo que hace un año".