Oficial: Saiss da el paso esperado

Sobre la mesa de Sevilla y Betis, el central marroquí no seguirá en el Wolverhampton

Lleva meses encima de la mesa, ha sido vinculado con más u menos cercanía tanto con Sevilla FC como con Real Betis, pero la premisa siempre ha sido que llegara libre de cargas y ya se ha confirmado. El central marroquí Romain Saiss no seguirá en el Wolverhampton la próxima temporada.



Tras seis temporadas en los Wolves, el club inglés ha hecho público que no hay acuerdo de renovación y que el internacional marroquí dejará el equipo. En total, suma con el club londinense 176 partidos de Liga, 110 de ellos en la Premier League, para un total de 206 encuentros, con 15 goles y 3 asistencias. Curiosamente, se marcha tras la que posiblemente haya sido su mejor temporada con el Wolverhampton, con el que ha sumado 32 partidos y 3 goles en el equipo de Bruno Lage.

Después de 6 temporadas y más de 200 juegos defendiendo nuestra camiseta, nos despedimos del gran Romano Saiss.



Vinculado alentre febrero y marzo, a día de hoy no tiene sitio en el club verdiblanco,q ue cuenta con cuatro centrales con contrato de la pasada campaña más un Luiz Felipe que se incorpora este verano. Sí lo tendría en elque ya ha perdido a Diego Carlos, traspasado al Aston Villa, podría hacer lo propio con Koundé en los próximos días y se queda sólo con Rekik y con el reconvertido Gudelj para los dos puestos de central.El jugador marroquí no es el perfil que suele firmar Monchi, quien prefiere jugadores con posibilidad de revalorización y que, en principio, no sean una carga económica. Y Saiss, al llegar libre y tras una buena temporada, llegará acompañado con una importante prima de fichaje, que se podría incrementar si la puja es como se prevé.El jugador magrebí ha sido ofrecido a varios clubes y, entre otros, ello tiene sobre la mesa. El equipo blaugrana tiene aspiraciones más altas, pero muy poco dinero para satisfacerlas. Y como en el caso de Kessié o Christenssen, podría recurrir al 'coste cero'.A su favor tiene que la ficha que tenía en los Wolves no es muy alta y su prioridad es mantenerla en el próximo contrato. Su última renovación por tres años la firmó en 2019 a razón 1,4 millones netos por temporada, una cifra asequible para cualquier equipo. No obstante, buscar un equipo con aspiraciones tras pasar por los 'modestos' Le Havre, Angers y Wolverhampton puede ser su gran objetivo.Actualmente, se encuentra entre los centrales libres más cotizados de un mercado en plena ebullición que cuenta con James Tarkowski y Alessio Romagnoli como principales opciones.