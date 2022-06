Rakitic se sienta a la mesa de Alves, Renato y Kanouté

El croata admite la crítica por su rendimiento irregular en estos dos años, pero además de poder presumir de números en esta 21/22, afronta la temporada 22/23 dispuesto a subir los pocos escalones que le separan de la cima de la historia del Sevilla FC

Ivan Rakitic volvió en el verano de 2020 a la que nunca dejó de sentir como su casa. Siempre mandando guiños desde Barcelona, recordando que tener una mujer y unas hijas sevillanas le hacían ser el 'Rubio de Pino Montano' y que en ningún club se ha sentido tan identificado como en el Sevilla FC. El croata regresó a Nervión y además, su primer gesto no pudo ser más emotivo, pues heredó el dorsal 10 que había lucido su gran amigo José Antonio Reyes -el pasado miércoles se cumplieron tres años sin el utrerano-. Todo parecía idílico.

Rakitic llegó al Sevilla FC en enero de 2011 por sólo 2,5 millones de euros, se marchó al Barça en el verano de 2014 por 18 millones y regresó en 2020 por apenas 3,5 kilos (aunque con un altísimo salario, eso sí). Además, la plantilla le dio una calurosa bienvenida y el lugar que le correspondía, como uno de los capitanes de la plantilla. Poco más se podía pedir. Sin embargo, el rendimiento en estos dos años de su segunda etapa como blanquirrojo no ha estado a la altura de lo esperado.

Irregular, demasiado horizontal y pausado con el balón, intrascendente, insípido por momentos aunque con destacables chispazos de lucidez en este último curso: con 7 goles, ha sido el tercer máximo goleador sólo por detrás de los 13 de Rafa Mir y los 9 de Lucas Ocampos. Además, con otras 7 asistencias, ha sido el mejor pasador del Sevilla 21/22 por delante del propio Ocampos (6), de Marcos Acuña (4), de Óliver Torres (4) o el Tecatito Corona (4).

Pese a ello, Rakitic entiende que "es normal" que se le critique y lo acepta sin enfados. "Si los números hubieran sido 17 y 17 también habría habido críticas y habrían dicho por qué no han sido 25 y 25... Eso forma parte del fútbol. Me encanta escuchar la crítica, quiero seguir mejorando y lo más importante para mí es ayudar al equipo y todo lo bueno para el equipo será lo mejor para mí. Claro que me llega todo eso, soy como un sevillano más, tengo muchísimos amigos sevillistas y son los primeros que me dicen cosas, es lo normal; pero ellos saben cuánto siento el club, la afición y la ciudad y que hago lo mejor posible por el Sevilla FC", explicó en una entrevista reciente en Diario de Sevilla, en la que agradeció la "confianza del míster y los compañeros".

Es cierto, para Julen Lopetegui ha sido un futbolista muy importante. En la 20/21 disputó un total de 49 encuentros oficiales (34 como titular) y en esta recién acabada 21/22 ha sumado otros 46 choques (35 saliendo en el once inicial). Con estos 95 choques en dos años, Rakitic ha ascendido hasta las 245 citas con el Sevilla FC, una cifra que sólo superan 35 futbolistas en toda la historia de la entidad y, de ellos, sólo hay cuatro extranjeros.

Rakitic ya es el quinto extranjero con más partidos oficiales en la historia del Sevilla FC sólo por detrás del brasileño Daniel Alves, del paraguayo Ignacio Achúcarro, del también brasileño Renato Dirnei y del franco-maliense Frédéric Kanouté. A todos ellos los superará en la 22/23 si logra mantener la media de participación de las dos campañas anteriores.

