El Sevilla busca lateral zurdo y Augustinsson se pone en el escaparate... atizando a Haaland

Exhibición de personalidad del internacional sueco, quien muestra con su selección el carácter que no ha lucido en su primer año en Nervión

Ni un pero, por pequeño que fuese, se escuchó cuando el pasado verano el Sevilla FC anunciaba el fichaje de Ludwig Augustinsson (28 años), un experimentado futbolista que llegaba por 5,5 millones de euros procedente del Werder Bremen alemán para suplir el hueco que había dejado la salida de Sergio Escudero y con la misión de competir y relevar con garantías a Marcos Acuña. Sin embargo, las notas de la irregular y complicada temporada 21/22 en el club nervionense sitúan al sueco como el fichaje más decepcionante de la temporada; algo a lo que ha reaccionado poniéndose en el escaparate con un dardo al mismísimo Haaland.

Augustinsson ha disputado 27 partidos en su primer curso con el Sevilla FC (19 de LaLiga, 3 de Champions, otros 3 de Copa del Rey y 2 en la Europa League) con un total de 1.295 minutos en los que ha dado una única asistencia (en el 5-3 contra el Levante) y ha mostrado una gran capacidad para colgar centros precisos como únicas muestras alentadoras. A cambio, además de una evidente dificultad de adaptación, le han hecho coleccionar un álbum con todas esa fotos en las que ha salido en goles en contra de su equipo.

La prueba más evidente de que el sueco no se aclimataba a un nuevo equipo, una nueva liga y un nuevo país es que fue el último de los nuevos fichajes en debutar en partido oficial. Lo hizo en octubre, tres meses después del inicio de la temporada. Por delante está un Acuña que es titularísimo, eso es lógico, pero además Julen Lopetegui prefirió reubicar a Karim Rekik como plan B, relegando a Augustinsson a un rol terciario.

A eso se añade que durante los últimos meses no han parado de salir noticias apuntando a una posible salida -en Turquía le salió un pretendiente- y al interés del Sevilla FC en jugadores como Johan Mojica (Elche) o antes el Pacha Espino, quien finalmente seguirá en el Cádiz CF. Sabiéndose en el escaparate, Augustinsson ha sacado pecho y ha exhibido un carácter desconocido en Nervión. Aprovechando el duelo entre Suecia y Noruega, el lateral zurdo ha elegido a uno de los jugadores más mediáticos del momento para atizar.



"Si te comparas con Zlatan, siempre pierdes. Uno no debe compararse con Zlatan", dijo Augustisson sonriendo, en la previa del encuentro y como claro mensaje a Erling Braut Haaland, flamante fichaje del Manchester City. En el melón abierto por el sevillista entró también Janne Anderson, seleccionador de Suecia, quien respondió con ironía a la cuestión de si el noruego tiene potencial para ser mejor que Ibrahimovic: "No tiene que ser mejor de lo que es ahora. Ya me vale cómo es".

Augustinsson es otro con su selección, con la que ha disputado hasta el momento 45 partidos, la grandísima mayoría como titular y en los que ha marcado dos goles y ha dado cuatro asistencias. Ha disputado un Mundial y una Eurocopa, además de tener experiencia en Champions y Europa League en su paso por el Copenhague danés. Se mostró solvente en sus cuatro años con el Werder Bremen en la siempre competitiva Bundesliga... pero esa versión aún no la conocen en el Sevilla FC. Si aún tendrá tiempo de mostrarla o no es una de las incógnitas que guarda este mercado estival de fichajes.