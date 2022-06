"Yo no haría un canje por Luis Alberto"

El nombre del mediapunta gaditano se está moviendo mucho en Italia

Luis Alberto, como su antiguo compañero y amigo José Campaña, es uno de los viejos deseos de Monchi para el Sevilla FC, con el que podría ampliar su lista A para la Champions League, pero ambos parecen a estas alturas de mercado muy alejados de su club de origen.

Y aunque el segundo sí tendría más facilidades para regresar por el descendido el Levante no ocurre lo mismo con el mediapunta gaditano, una de las piezas más valiosas de la Lazio, con la que le quedan tres años de contrato.

Hace apenas cuatro días, el técnico del equipo romano, Maurizio Sarri, daba el OK para la venta del futbolista de San José del Valle, quien junto al serbo-español Sergej Milinkovic-Savic son las principales bazas laciales para reconstruir el equipo en la próxima campaña. Pero su precio de salida está en torno a los 30 millones de euros, lo que descarta al cuadro nervionense, que avanza operaciones a lo largo del mes de junio, pero está centrado en determinadas posiciones prioritarias, como el centro de la defensa, y no va a cerrar nada hasta ver con qué dinero puede contar y que necesita el entrenador.

El destino de Luis Alberto está más Italia, donde tiene un gran cartel después de seis años en la Lazio. Y entre los equipos que se ha interesado está un Nápoles que aventura grandes movimientos este verano, en los que serán claves las decisiones que tomen jugadores como el exbético Fabián, Kalidou Koulibaly o Mertens sobre su futuro. Todo ello tras una temporada en la que perdió paso en la lucha por el Scudetto en los últimos partidos y contó con una de las plantillas más poderosas de la Serie A.

Un resultado que decepcionó a los aficionados y que también ha encontrado las criticas del exjugador Salvatore Bagni. "El Nápoles nunca ha dado este salto cualitativo que dio el Milan este año. Los rossoneri consiguieron ganar en las dificultades, pero cuando teníamos todo de nuestro lado, no lo supimos aprovechar", aseguraba el excompañero de Maradona, que hablaba de nombres propios en el futuro Nápoles y hacía referencia a Luis Alberto: "Los jugadores para empezar, para mí, son: Koulibaly; De Lorenzo; Mertens; Lobotka; Osimhen y Politano. No hay garantías para los porteros, Meret tuvo mala suerte y fue víctima de las lesiones. Para fichar a Ostigard también necesitas entender el precio, nadie te regala algo. Me expongo y digo que vendrá al Nápoles a jugar de cuarto central, como dije para Tuanzebe. En el Nápoles, además de ser agresivo, hay que saber jugar. Y jamás haría el canje Zielinski-Luis Alberto, el primero es claramente superior. Para mí, no están a la par, si hubiera un ajuste estaría bien. Para él, la mejor solución es un equipo que domine y le dé total libertad", analizó Bagni.

Precisamente y ante el alto precio que se pide por Luis Alberto, ésa es una de las opciones que se están barajando, que no está teniendo una gran aceptación entre los aficionados napolitanos.