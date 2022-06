Ludwig por Andrea: el Cambiaso en el lateral zurdo del Sevilla ya está en marcha

Aunque supeditado a la salida de Augustinsson, en Nervión no paran de peinar el mercado en esa demarcación: ha pedido precio por el carrilero italiano del Genoa como ya antes hizo por Mojica en Elche o por el Pacha en Cádiz

El Sevilla FC sigue rastreando el mercado de los laterales izquierdos en busca de una mejora en una de las demarcaciones en las que más distancia se ha apreciado entre el titular, Marcos Acuña, y su competidor directo, Ludwig Augustinsson. A día de hoy no es la pelea que centra la atención de la dirección deportiva, ni muchísimo menos, pues no es ningún secreto que la planificación de la 22/23 va a comenzar por el centro de la zaga, con las salidas de Diego Carlos y Koundé y la llegada de dos o incluso tres zagueros que se unan al polivalente Karim Rekik en un cuarto que aporte seguridad defensiva y solidez en el cuadro blanquirrojo. No obstante, está atento a cualquier oportunidad de mercado como demuestra el (aún tímido) sondeo realizado por el joven del Genoa FC Andrea Cambiaso, cuyo precio ya conoce.



Precisamente, Rekik ha estado por delante de Augustinsson en los planes de Julen Lopetegui como opción principal cuando había que dar descanso, dosificar o suplir una baja de Marcos Acuña. Todo movimiento de mejora en ese carril zurdo del Sevilla FC pasa por la salida del sueco, quien estos días intenta ponerse en el escaparate aprovechando su condición de titular indiscutible como el '3' de Suecia. Hasta el momento, sólo ha trascendido un interés desde Turquía, pero en Nervión confían en que su buen cartel en el norte de Europa tras su solvente paso por el Werder Bremen alemán y el Copenhague danés le ayuden a atraer pretendientes.



A la espera de ello y mientras da prioridad a lo más apremiante en la planificación, Monchi se limita a estar bien posicionado de cara a jugadores que considera interesantes, seguidos desde hace tiempo en su inmensa mayoría y que podrían revelarse en cualquier momento como oportunidades de mercado que exigen celeridad y buenos reflejos. En este sentido, el Sevilla FC ya se interesó hace unos meses por la situación del siempre 'canchero' Pacha Espino, que finalmente seguirá en el Cádiz CF, y preguntó por las condiciones de un posible traspaso del velocísimo Johan Mojica, que ha brillado con un Elche CF que se remite a su cláusula de 5,5 millones de euros. Ahora, al internacional colombiano se ha unido el sub 21 italiano Andrea Cambiaso.





Según avanza este martes el periodista de TuttoMercatoWeb (TMW) y habitual colaborador de, el lateral de 22 años no desea renovar con el Genoa italiano y ha pedido al Genoa y a sus representantes que escuchen ofertas.pero ni mucho menos solo, ya quetambién han mostrado interés en el prometedor lateral zurdo.En esta 21/22,. Se ha hecho con la titularidad en el conjunto 'Bibbini' y ha jugado 28 encuentros con un total de 1.930 minutos en los que ha celebradoAdemás, tiene en la polivalencia una de sus grandes virtudes, pues serle permite también poder jugar como, pues es rápido, llega bien a línea de fondo y pone centros precisos. Asimismo, sus 183 centímetros le han servido para actuar dey después de haber sido, quiere aprovechar que está en su último año de contrato para dar un salto a un club de mayores aspiraciones. Tasado enpor el portal especializado Transfermarkt, el diario La Reppublica añade quey, de lospor el traspaso de Cambiaso, se muestra dispuesto a estudiar