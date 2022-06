Lucas Ocampos sale al paso de los rumores sobre su futuro

El argentino, de vacaciones, parece tener claro dónde jugará la próxima temporada

El final de temporada de Lucas Ocampos no fue el esperado para el argentino. Hombre vital en el esquema de Jule Lopetegui desde su llegada en el verano de 2019, el extremo de Quilmes ha ido de más a menos en su etapa en Nervión, y el reflejo de ello han sido los últimos partidos de la 21/22. En la fase más importantes del club para intentar amarrar el objetivo de la Champions League, Ocampos perdió protagonismo dentro del terreno de juego.



El argentino apenás jugó 23 minutos en el empate ante el Mallorca en el Ramón Sánchez-Pizjuán y 45' en el Wanda Metropolitano, siendo sustituido en el descanso frente a los madrileños. Ya con el objetivo en el bolsillo, tampoco fue titular en el último choque liguero, en casa ante el Athletic, donde disputó los últimos 21 minutos. Todo ello, unido al hecho de haberse quedado fuera de los planes del seleccionador argentino Lionel Scaloni cuando el Mundial de Qatar se aproxima, habría provocado que el argentino se replanteara su futuro.



Así lo desvelaban varios medios en los últimos días, asegurando que Lucas Ocampos vería con buenos ojos una salida este verano después del final de temporada y viendo como compañeros como Erik Lamela o Tecatito Corona le habría quitado un puesto en el once titular, algo que el argentino no habría encajado del todo bien. Sin embargo, y tras unos días de vacaciones, el futbolista del Sevilla ha publicado un mensaje en su perfil de Instagram bastante esclarecedor y a modo de respuesta para esos rumores.



"Sevilla, algunos momentos de este año, ya deseando vernos la próxima temporada", ha escrito el argentino acompañado de un vídeo con sus mejores jugadas y goles de esta temporada. Cabe recordar que el argentino tiene contrato en vigor con el club de Nervión hasta el 30 de junio de 2025 y que se escuchan ofertas por su posible traspaso, aunque Monchi en su momento pagó 15 millones de euros al Marsella por sus servicios.