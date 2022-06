Betis y Sevilla, con un viejo conocido sobre la mesa

El Inter busca sitio al Tuku Correa para hacerle sitio a Dubala y Lukaku, y habría sido ofrecido en la capital hispalense

El Inter pagó hace un año casi 30 millones de euros por el 'Tuku' Correa -seis por su cesión y 23,6 este año por la propiedad- para tratar de cubrir la baja de Lukaku y le hizo un contrato por cuatro años. Pero once meses después su nombre es uno de los que más suenan para abandonar la entidad.

El posible regreso de Lukaku y la llegada inminente de Dybala provocarán la salida de alguno de los pesos pesados. Se hablaba mucho de Lautaro Martínez, que renovó por cinco años hace tan sólo unos meses y al que querían varios clubes de la Premier League, aparte del Atlético de Madrid. Sin embargo, su representante dejaba ayer claro que no se iba a mover. "No hay posibilidad de que se vaya. (...) Le quedan cuatro años de contrato. Está bien, está feliz, disfruta del equipo, del club y de sus compañeros. No hay motivos para irse", aseguraba su agente, Alejandro Camaño.

El 'Toro' ha marcado 25 goles en la presente temporada y es el principal valor del equipo 'neroazurro'. Caso muy diferente es el del exsevillista Correa, que ha tenido una irregularidad que le ha relegado en el once. El Tuku ha jugado 36 partidos, pero sólo 1.317, y tras los dos goles que le sirvieron de presentación, tan sólo ha anotado cuatro más en el resto de la temporada, todos ellos en la Serie A.

El futbolista tucumano será, posiblemente, el 'sacrificado' si llegan Lukaku y Dybala, aunque primero hay que encontrar un club que esté dispuesto a pagar. Desde Italia asguran en las últimas horas que hay tres clubes interesados en España. Uno es el Valencia de Gattuso, al que desde la llegada del italiano le relacionan con todas las operaciones que se mueven en Italia. El otro es un Real Betis que no busca '9' y que sólo se lo plantearía si acepta la fuerte oferta por Borja Iglesias del fútbol inglés. Y el tercero es su antiguo equipo, el Sevilla FC, que lo traspasó a la Lazio en 2018 por casi 18 millones de euros.

Ninguno de ellos parece en condiciones de afrontar el coste de una operación en la que el Inter de Milán no querrá perder el dinero invertido, en torno a los 30 millones, ni devaluar mucho su inversión. Por lo que se tratará de un ofrecimiento que, en lo que respecta a estos tres clubes españoles, a día de hoy cae en saco roto.

Se da por hecho que Alexis Sánchez será el otro que saldrá, aunque en este caso su marcha podría ser inminente. Y también aparece en el horizonte del fútbol sevillano.