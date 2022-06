El cambio de 'look' de Suso que vuelve "loco" al vestuario del Sevilla FC

El gaditano no ha dejado indiferente a sus compañeros de equipo tras mostrarse con su nuevo peinado

Llega el tiempo de vacaciones para los futbolistas, que tienen por delante todo el mes de junio para disfrutar del sol, la playa y la gastronomía de cualquier parte del mundo antes de regresar al trabajo a principios del mes de julio. Y siempre hay algún futbolista que sorprende con algún cambio de look veraniego. Ya lo hizo Tello dejando su flequillo habitual por unas trenzas bastante llamativas y ahora ha sido Suso el que se ha 'tirado' a la piscina.



El futbolista, recién casado hace poco más de una semana, está disfrutando de unas vacaciones después de una temporada complicada en lo deportivo con una lesión de tobillo que le ha hecho perderse casi toda la temporada. Pero el gaditano es optimista y enfoca ya la pretemporada con ánimos renovados y para muestra de ello el cambio de 'look' con un rapado y un rubio platino que no ha tardado en provocar las respuestas de sus compañeros de equipo en el Sevilla FC en las redes sociales.



Con un "Epaaaaaaaa! Veranito está aquí #cositas", provoca la reacción de compañeros como Rafa Mir con un "Milanooo", o de Lucas Ocampos: "Me vuelvo locoooooooo, Manuel Turizo". También el Papu Gómez reaccionaba con una clarividente: "Me encanta". Hasta Fernando Navarro, adjunto de Monchi en la dirección deportiva, le dejaba un "Calidad" como respuesta.