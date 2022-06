El internacional español que Monchi ha rechazado en la 'Operación Koundé'

El Barça está empeñado a fichar al central del Sevilla FC, con el que completaría su defensa

El palo de Xavi y Laporta a Gerard Piqué no sólo iba encaminado a mejorar el rendimiento del catalán, sino que tenía un porqué. El Barça está tratando de fichar a un central 'titular' que forme con Araujo el centro de la zaga la próxima temporada. Y ese central nunca sería Christensen, pese a que el campeón de Europa 2021 llegue con un bagaje que le respalda.

De ahí también el interés en fichar a Koundé. El francés del Sevilla FC es la primera opción y, antes que alternativas como Koulibaly, el club catalán va a tratar por todos los medios de contentar a Xavi Hernández y ficharle a su futbolista más deseado.

La prensa catalana lleva dos días señalando que esa es la opción prioritaria. El problema es el de siempre. El mismo que tienen con Lewandowski, que tuvieron con Haaland y con tantos otros que han tocado o con los que se le ha relacionado en los últimos meses: el dinero.

El Barça acumuló hace dos años más de la mitad de la deuda de todos los clubes de LaLiga y, con los fichajes de enero, su límite salarial se puso en negativo con casi 150 millones, de ahí que a día de hoy no sólo no pueda fichar sino que no puede ni inscribir lo que ya tiene.

Pero sí cuenta con jugadores de mucho nivel a los que trata de meter en las diferentes operaciones. Sin mucha suerte de momento. Sobre todo porque sus fichas son altas y, en algunos casos, no mejoran lo que equipos como el Sevilla ya tienen.

Es el caso de Sergiño Dest, cuyo nombre ha aparecido en el tanteo por Koundé, pero que en Nervión no hace falta con Jesús Navas y Gonzalo Montiel. También vincularon a un Trincao que sí podría cuadrar con la búsqueda sevillista de un perfil zurdo para su ataque, pero que también cuenta con otras opciones.

Sin embargo, hay un nombre nuevo que el Barça habría puesto sobre la mesa y Monchi habría desestimado rápidamente. Al menos eso ha desvelado Lluís Canut en el programa 'Onze' de Esport3. Se trata del internacional español Eric García, lo que de ser cierto confirma la prioridad del Barça por hacerse con un central titular. La salida de Eric García dejaría su centro de la defensa con Araujo, Piqué, Christensen y ese nuevo baluarte. Aparte de Umtiti y Lenglet, a los que no consiguen quitarse de encima, aunque lo seguirán intentanto.