Una (goleadora) oportunidad de mercado desde Glasgow para Monchi

El delantero colombiano acaba contrato el próximo verano y ha vuelto a ser vinculado con el Sevilla FC

Una de las posiciones que el Sevilla Fútbol Club va a reforzar sí o sí es la delantera. El único ariete del club que tiene una plaza fija para la temporada 2022/2023 es Rafa Mir. De Jong, con una oferta del Toluca y a la espera de algún pretendiente en Europa, volverá a salir este verano y de Youssef En-Nesyri se espera que acabe llegando algún interesado de la Premier League con el que poder hacer una buena venta, si no seguirá en Nervión, pero aún así, seguirían siendo dos delanteros en el mejor de los casos, haciendo falta un tercero.



Son varios los nombres que maneja Monchi para dotar de mayor dinamita a una delantera que la pasada temporada no estuvo al nivel que se le esperaba, y cómo no, el de San Fernando también anda atento a las oportunidades de mercado que puedan surgir, y una de ellas podría ser la del delantero colombiano del Rangers FC Alfredo Morelo. Así, según apunta el periodista turco Ekrem Konur, el club de Nervión estaría planeando hacer una oferta por el goleador de Cereté, que acaba contrato el próximo verano y no ha renovado con los escoceses.





?Sevilla CF are planning to offer € 8 million for Rangers' Colombian striker Alfredo Morelos.??#SevillaFC #RangersFC pic.twitter.com/fV05O5PUBg — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 17, 2022