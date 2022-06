"Mi etapa en el Sevilla fue maravillosa, un sueño, pero no me dio tiempo a disfrutarlo"

A sus 35 años, este trotamundos del fútbol afronta "con las mismas ganas" su décima aventura en un quinto país distinto

"Llegar al primer equipo y ganar la Europa League, después de tantos años sin títulos, fue increíble. Ahora se ha normalizado que el Sevilla gane trofeos, pero, en ese momento y más para un sevillano y sevillista, fue algo maravilloso. El único pero que le puedo poner a mi etapa en el Sevilla es la velocidad a la que iba todo. No me dio tiempo a disfrutarlo. Pasé en tres años de jugar en el equipo de mi pueblo a estar en el primer equipo del Sevilla. Traté de normalizar las cosas que iban pasando y no me paré a pensar en otra cosa. Parecía que todo era un sueño". Podrían ser las palabras de muchos jugadores que pasaron por Nervión, en especial los que se criaron en sus escalafones inferiores, pero llegan de uno que, a sus 35 años, sabe de lo que habla. Entre otras cosas porque tiene con qué comparar.

Y es que afrontará en cuestión de días su décima aventura en un club distinto en el que será su sexto país diferente, un auténtico trotamundos que, tras seis años en Salónica, sale de su "zona de confort" para cambiarse, en realidad, al país vecino para enfundarse la camiseta de otro histórico del fútbol europeo. Sevilla FC, Racing de Santander, Pádova, Bolonia, Hellas Verona, Córdoba, Aston Villa, Rayo Vallecano, PAOK y, ahora, el APOEL, club más popular y laureado de la capital chipriota, Nicosia. Muchos ya habrán llegado a la conclusión de que se trata de José Ángel Crespo, que ha concedido una entrevista al portal 'VipDeportivo' para su sección 'Emigrantes VIP', donde el loreño detalla diferentes momentos de su carrera.

"Ha sido una decisión complicada, porque, después de tanto tiempo, ya tengo mi zona de confort aquí tras seis años, pero quiero seguir con otras metas y con las mismas ganas. Cuando llegué al PAOK, las aspiraciones del equipo eran quedar en cuarta posición o en la última plaza para entrar a Europa. Ya mi primer año fue muy positivo, pues quedamos segundos y ganamos la Copa de Grecia. He tenido un buen grupo, y eso ha ayudado a ganar títulos y a convertirme en el jugador más laureado de la historia del club. Con cuatro Copas y una Liga, estoy muy contento con la trayectoria en Salónica", refiere el zaguero, al que ayudó en su adaptación que el PAOK "hiciera una gran inversión en fichajes, con entre 10 y 11, entre los que había varios portugueses, suramericanos, españoles... En el vestuario se hablaba en inglés, por lo que fue más fácil". Además, Salónica le "recordó mucho a Sevilla cuando había buen tiempo, la gente en las calles, la afición llenando los estadios...".

De Inglaterra se queda con otras cosas: "No jugué lo que yo quería. La experiencia me sirvió muchísimo. Las infraestructuras que tienen los clubes son espectaculares; esto en España, como no juegues en un equipo 'Top', es imposible de encontrar", mientras que admite que mudarse a Italia "fue un poco arriesgado", ya que eligió "un equipo de la Serie B", pero pensó que, "al ser central", se podría "curtir". En general, Crespo se queda con lo positivo de cada aventura, recordando con cariño su paso por Racing y Rayo, pero, de entre todos, "elegiría Grecia" sin lugar a dudas: "Por lo que ha representado en mi vida, por lo que he vivido allí y porque se hizo historia en el club, y es algo que difícilmente se puede repetir". Aunque pide un último deseo: retirarse en España: "Me encantaría. Es verdad que, jugando en países como Grecia, te abres a otros mercados en otras zonas y los equipos españoles quizás prefieren jugadores de la LaLiga".