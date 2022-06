Aouar enamora al sevillismo

El centrocampista francés, tanteado hace unos días por Monchi, forma un revuelo en las redes sociales

Vinculado a muchos equipos en los últimos días, el mediocentro francés Houssem Aouar se ha convertido en uno de los principales protagonistas del verano. Joven, con un gran cartel y solo un año de contrato por delante no son pocos los clubes que se han interesado por él y más aún a los que ha sido ofrecido.



Su polivalencia y calidad le hicieron llegar a la selección francesa, es uno de los candidatos a acudir con la campeona del mundo a Qatar 2022 y según ha filtrado, quiere dejar el Lyon -que no jugará competición europea la próxima temporada- y recalar una Liga superior.



Su nombre estuvo vinculado al Betis hace unas semanas. No en vano, es una de las alternativas que ofrece el mercado en una posición para la que Antonio Cordón está buscando efectivos por la posible salida de William Carvalho.



Pero no fue el único. Según desvelaba Matteo Moretto hace una semana, Monchi también ha tanteado esta opción, dado que es un jugador de un perfil que interesa, joven y barato, y podría entrar en la puja.



El director deportivo del Sevilla FC sólo habría pedido un informe de cómo se encuentra la situación, pero tras el fichaje de Ali-Cho por la Real Sociedad y las miras del Barça hacia otros derroteros, hacen del cuadro andaluz el club mejor posicionado de LaLiga. Aunque como la mayoría, espera al 1 de julio para saber en qué negociaciones podrá avanzar y cuáles tendrá que empezar a olvidar.



Pero la simple relación de Houssem Aouar con el Sevilla ilusionó a los aficionados nervionenses. Y eso que, precisamente, el club hispalense no anda falto de calidad y clase en esa zona del campo que el francés ocupa.



Tal vez por eso haya cobrado fuerza en las últimas horas una foto del propio Aouar en la que posa ante una camiseta del Sevilla FC. La foto es antigua y la camiseta pertenece a su excompañero Gonalons del año que visitó como sevillista, pero ha bastado para hacer crecer la bola.





El futbolista galo está valorado en 25 millones y el Lyon suele ser un duro rival a la hora de negociar, pero entra en el último año de contrato y el club está en pleno proceso de venta, lo que podría facilitar el trabajo. Su gran temporada no hace sino alimentar el deseo de sus pretendientes. Sólo este año ha anotado 8 goles y asistido en cuatro ocasiones en los 45 partidos en los que ha participado.