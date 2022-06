De Karim a Genis: la Champions 22/23 echa a rodar a la espera de Sevilla, Atlético, Barça y Real Madrid

Genis Soldevila, del Inter Escaldes, es el primer 'pichichi' de la Liga de Campeones con dos tantos y lidera momentáneamente la clasificación que el curso pasado dominó Benzema con 15 dianas para el Real Madrid

Mientras las estrellas del fútbol se encuentran de vacaciones, la máxima competición europea ya ha empezado con la final a cuatro de la Ronda Preliminar de la Liga de Campeones que se disputa en Reykjavík (Islandia) dónde se enfrentan los campeones de liga de Andorra, el Inter Club Escaldes; de San Marino, La Fiorita 1967; de Estonia, Levadia; y de Islandia, Vikingur. Quién gane la final del viernes (21:30 horas) accederá a la primera fase de clasificación y se enfrentará al Malmö.

El primer finalista fue el Inter Club Escaldes que superó este martes por 1 a 2 a La Fiorita 1967. Los del Principado disputarán su segunda final consecutiva de la Ronda Preliminar y se enfrentarán al Vikingur, que goleó por 1 a 6 al Levadia de Estonia.

El gran protagonista de este inicio de la máxima competición continental fue el veterano delantero de Balaguer, Genís Soldevila. El jugador, de 35 años, que llegó a jugar en segunda división B española con el Sporting Mahonés, marcó dos goles en el segundo tiempo que dieron la vuelta en el marcador al gol inicial del argentino, internacional por San Marino, Danilo Rinaldi.

De está manera se convierte en el máximo goleador, hasta el momento, de una Liga de Campeones recién iniciada. "De momento ahora mismo solo lo puedo decir yo que soy el máximo goleador de la Champions", aseguró sonriendo al término del choque.

Sólo ha tenido seis días de vacaciones. Finalizó la liga andorrana dónde el Inter Club Escaldes consiguió su tercera competición doméstica consecutiva y después de seis días de descanso empezaron la preparación de la Ronda Preliminar de la Champions. "Fui a Platja d'Aro y también a Tarragona, pero si vamos pasando fases me da igual quedarme sin vacaciones. Cuando vienes a jugar aquí ya sabes lo que toca. Eso sí jugar la Champions o la Conference siempre nos hace muchísima ilusión".

Está es la primera vez que en la Ronda Preliminar ponen antes del partido el himno de la Champions. "Aunque sea Ronda Preliminar esto es la Champions y lo raro es que no lo pusieran en las otras temporadas que he jugado. Se me puso la piel de gallina. Me emocione y me sentí como las estrellas de este deporte. Te sientes en la elite".

Genís Soldevila, que jugó también en el Lleida con jugadores que están en primera división como Jaime Mata (Getafe), Pere Milla (Elche) o Jorge Miramón (Levante), llegó al Inter Escaldes hace ya cuatro temporadas. Acumula 110 partidos con los andorranos con 59 goles y siempre siendo uno de los goleadores del equipo. Está temporada anotó 13 tantos en 31 partidos, a los que sumó cuatro asistencias. La temporada pasada ya hizo un doblete en la ida de la segunda ronda de clasificación de la Conference League contra el KS Teuta.

El martes, en el Vikingsvöllur de Reykjavík, marcó el primero con un remate de cabeza justo en la línea de gol después de una cesión de cabeza de un defensor de La Fiorita y el segundo llegó después de hacer buena una asistencia de un exprimera división, Víctor Casadesús.

Los dos goles sirvieron para clasificar por segunda temporada consecutiva al Inter Club Escaldes para la final de la Ronda Preliminar. "Fueron dos goles muy especiales". El curso anterior eliminaron al HB de las Islas Feroe y perdieron en la final contra el Prishtina de Kosovo. "Sabíamos que contra La Fiorita éramos favoritos y mejor que ellos, pero ellos se adelantaron y costó más de lo previsto. Ahora nos tocará contra el campeón de Islandia y el partido será bien diferente aunque con más publico en las gradas", apuntó.