Para 'palanca', la del Chelsea, que responde a Barça y Sevilla sobre un supuesto estancamiento con 225 millones

Las filtraciones interesadas desde la Ciudad Condal contrastan con los movimientos en Londres, con el fichaje de Koundé subrayado en la agenda

Ni al Sevilla FC le urge desprenderse de Koundé por sus problemas económicos (podría, incluso, cerrar el ejercicio 21/22 con pérdidas sin que nada ocurriese, pero la venta de Diego Carlos lo evitará) ni el Chelsea se ha retirado de la subasta por Jules Koundé. Por mucho que tenga anotado también como objetivo otro central, De Ligt, que no renueva por una Juventus que lo ha puesto en el mercado. Ambas pretensiones de Tuchel son compatibles, sobre todo porque se ha marchado Rudiger (libre, al Real Madrid) y lo harán probablemente Christensen y Azpilicueta, reconvertido en Londrés pese a ser originariamente lateral derecho. Lo que ocurre es que, cuando un futbolista se le antoja al Barcelona, lo quiere ya, lo más cercano posible a gratis y sin demasiada competencia. La maquinaria de filtraciones se pone en marcha para que los astros se alineen, aunque, obviamente, la Policía no es tonta.

En la Ciudad Condal todo el mundo sabe que Laporta no puede ni se gastará 65 millones de euros en Koundé. Por eso recurren a supuestas ofertas imaginativas que, en realidad, ni siquiera son reales. Al menos, nadie en el Sevilla FC tiene constancia de ellas. Y, valga la licencia, resulta desternillante que allí hablen de necesidad con unas pérdidas brutales y un tope salarial en negativo que, oh milagro de la ingeniería financiera, no les impidió reclutar en el pasado mercado invernal a Ferrán Torres, Adama Traoré y Aubameyang. El caso es que dan por hecho que Xavi se saldrá con la suya y tendrá a sus órdenes este verano al francés, merced a las famosas 'palancas' que aprobaron los socios compromisarios de la entidad azulgrana y que insuflarían unos 700 millones, aunque, de momento, no ha llegado ese 'cash' que permita ir a por Lewandowski, Raphinha, Jules y algún otro que le falta al otrora mediocentro.

Pero una de las premisas que deslizan desde la prensa afín al Camp Nou es falsa: el Chelsea no se ha rendido por Koundé, ni está inmerso en unas jornadas de reflexión ni ha sufrido un parón institucional. Cierto es que la cabeza visible del grupo que ha comprado a Roman Abramovich la mayoría accionarial de los 'blues', Todd Boehli, dijo que no se iba a fichar a lo loco, aunque sí ha preparado una partida considerable para los seis movimientos considerados imprescindibles. Así las cosas, se anuncia una inversión de 200 millones de libras esterlinas (unos 225 de euros), con lo que, pese a los otros grandes nombres en la lista (los extremos del Ajax Antony, del Leeds Raphinha o del Manchester City Sterling; el citado central De Ligt; el delantero del Everton Richarlison...), se supone que respetarán el pacto alcanzado por el zaguero sevillista, aunque fuera con los anteriores rectores, ya que el aval de Tuchel permanece.