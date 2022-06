Simeone, en el nombre del padre: "Me gusta mucho el Sevilla, me encanta desde siempre"

Mientras se relaja en una playa las Maldivas jugando al ajedrez con el Cholo y salirse este año en el Hellas, Giovani ve cómo le vuelven a colocar la camiseta blanquirroja para la próxima campaña

En el nombre del padre. Como en el título de la premiada película de 1993, en casa de los Simeone no descartan aplicar el refrán 'De tal palo, tal astilla'. Además de las dos pequeñas, Francesca y Valentina, que tuvo con Carla Pereyra, su actual pareja, el Cholo tiene tres hijos varones de su anterior matrimonio con la modelo argentina Carolina Baldini. Son Giovanni (26), Gianluca (23) y Giuliano (19). Todos ellos quieren seguir los pasos de su progenitor en el sentido más literal de la expresión.

Giuliano, el pequeño de los chicos, juega en el filial del Atlético de Madrid, club al que entrena Diego Pablo Simeone desde hace una década y donde dejó una profunda huella como entrenador. Gianluca, el mediano, también prueba suerte en el fútbol español de la mano del UD Ibiza. Y Giovanni, el mayor, se está labrando un nombre en la Serie A, donde viene de realizar una temporada espectacular con el Hellas Verona (17 goles y 6 asistencias), pero muy pronto podría desembarcar también en LaLiga. En su caso, para imitar de una manera aún más minuciosa el camino recorrido por su padre.

No en vano, después de varios años siendo relacionado con el Sevilla FC y otros muchos clubes, Gio Simeone ha sido encartado de nuevo en la agenda de Monchi. Esta vez, el aviso viene de una voz autorizada en las noticias del mercado de fichajes como es Gianluca Di Marzio. El popular periodista italiano asegura que el cuadro nervionense ha vuelto a preguntar por el delantero, propiedad del Hellas Verona después de que éste ejerciese la opción de compra de 10 millones que impuso el Cagliari.

De este modo, aunque las expectativas del Hellas Verona son vender por el doble de lo que ha pagado para obtener una jugosa plusvalía y eso dificulta a priori una supuesta operación, Gio opta a cumplir una palabra que dio hace dos años, cuando mostró sus gustos sobre los equipos de LaLiga y antepuso al Sevilla FC incluso al mismo Atlético, y a calcar el camino de su padre, que jugó como blanquirrojo entre 1992 y 1994 procedente del Pisa italiano, su primer club europeo después de abandonar Argentina.

"Sabéis lo que siento por el Atlético, pero me gusta mucho el Sevilla, es un equipo que me encanta, pero de siempre, no solamente de ahora. Quizás es porque mi papá en algún momento me habrá mandado la señal del Sevilla, donde estuvo jugando, pero siempre tengo un toque a favor de ellos", comentó con total sinceridad Gio Simeone en una entrevista para el programa 'El Larguero' de la Cadena SER hace justo dos años, cuando ya sonaba para los nervionenses y era preguntado por si se veía algún día jugando en el conjunto colchonero.

Mientras su futuro se aclara, a Giovanni Simeone no se le ve nada preocupado por lo que pueda pasar. Así, en sus perfiles de redes sociales se ha dejado ver junto a su padre, jugando al ajedrez (o haciendo como que juega, pues el Cholo aparece sin Rey) en una paradisiaca playa de las Islas Maldivas.