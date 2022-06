Las conversaciones de Monchi por el Cholito y lo que el Hellas pide por su fichaje

ESTADIO Deportivo se ha puesto en contacto con el entorno del delantero, del que el Sevilla FC maneja informes positivos desde que militaba en el Genoa

El Sevilla FC acelera en su planificación para la 22/23, con Monchi a toda máquina en su idea de reforzar a la plantilla con futbolistas de futuro que puedan dar un buen rendimiento inmediato y aseguren una plusvalía futura. Es decir, volver al origen; al germen del actual Sevilla FC que ha conseguido asentarse en puestos Champions en las últimas temporadas al tiempo que se ha acostumbrado a tocar plata.

Una hoja de ruta que Monchi ya está siguiendo en lo que al centro de la defensa se refiere, donde las negociaciones por el brasileño Marcao (26 años) están bastante avanzadas como recambio de su compatriota Diego Carlos. Las prioridades del de San Fernando para el Sevilla FC 22/23 son un central, un extremo izquierdo y un delantero, estando también marcados en rojo el lateral zurdo y el pivote, a la espera de que puedan salir Augustinsson y Gudelj. El resto de la planificación, lógicamente, dependerá del resto de salidas que pueda haber, como la de Koundé, lo que empujaría a mirar nuevamente hacia el eje de la retaguardia.

Reforzar la delantera del Sevilla FC, una prioridad para Monchi

Particular es el caso de la delantera del Sevilla FC para la 22/23, donde a día de hoy hay tres delanteros, aunque De Jong no continuará en Nervión la próxima temporada. Como ocurriera el pasado verano, la intención es que salga. Y en ello se trabaja. Tampoco se descarta algún movimiento sobre En-Nesyri, con 'novias' en la Premier que podrían acabar haciendo un desembolso importante sobre el internacional marroquí. De producirse, las exigencias en el mercado a la hora de encontrar un '9' de garantías aumentarían.

Entre los delanteros que han sido vinculados con el Sevilla FC destaca el nombre de Giovanni Simeone, el hijo del Cholo Simeone, con pasado sevillista y técnico del Atlético Madrid. Un delantero que gusta mucho a Monchi desde hace años, manejando informes muy positivos desde que estaba en el Genoa. Entonces, su contratación se antojaba imposible, debido a las altas exigencias económicas por un delantero que lleva años haciendo goles en Italia.

Al respecto, ESTADIO Deportivo ha tenido en consideración ponerse en contacto con su entorno más próximo, una vez que el Hellas Verona haya ejecutado la opción de compra que tenía sobre él, habida cuenta a su rendimiento a lo largo de su curso en préstamo: 17 goles y seis asistencias en 36 partidos de la Serie A.

El movimiento del Hellas Verona, tal y como ha podido confirmar ED, es puramente especulativo, habiendo comprado al Cholito al Cagliari con la intención de poder colocarlo en el mercado por aproximadamente el doble de lo que le ha costado.

En total, en Verona han pagado por el Cholito 12'5 millones de euros bajo la siguiente fórmula: 1'5 por su cesión, 10'5 por la opción de compra ejecutada y 0'5 por los objetivos cumplidos, una vez que el delantero argentino, internacional con su país en cinco ocasiones, consiguiera la cifra de goles marcada para ello. En definitiva, una operación importante que ha dado sus frutos sobre el campo y que ahora el Hellas Verona quiere aprovechar, también, en lo económico. Su idea, tal y como aseguran a la redacción de este diario fuentes de toda solvencia, es venderlo por unos 18-20 millones de euros, algo más de lo que marca su valor de mercado actual, de 17 kilos (según Transfermarkt).

Por ahora, el Sevilla FC no ha hecho ninguna oferta formal al respecto, estando a la espera de encontrar hueco, antes, en su delantera. No ha impedido eso, sin embargo, que Monchi y el agente del futbolista hayan mantenido ya alguna conversación al respecto, tal y como ha podido confirmar ED.

Las partes conocen de buena tinta cuáles son las circunstancias del otro, por lo que todo estaría hoy a la espera de que se sucedieran los requisitos necesarios para que el director deportivo sevillista avanzara. Los tiempos también influirán mucho en que los clubes puedan llegar a un entendimiento. Giovanni Simeone, por su parte, estaría encantado de recalar en LaLiga y en un club como el Sevilla FC, con el que tiene una conexión especial después de que su padre jugara en él durante su infancia. Así lo comentaba el propio Cholito durante una entrevista en El Larguero años atrás.

"Sabéis lo que siento por el Atlético, pero me gusta mucho el Sevilla, es un equipo que me encanta, pero de siempre, no solamente de ahora. Quizás es porque mi papá en algún momento me habrá mandado la señal del Sevilla, donde estuvo jugando, pero siempre tengo un toque a favor de ellos", dijo Giovanni Simeone.