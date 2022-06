El día que Morelos conoció la ciudad de Sevilla: "Sería una muy buena opción"

Vinculado con el Sevilla FC, el delantero colombiano estaría encantado con la posibilidad, tanto por el club como por la ciudad; así lo reconocen a ED desde su entorno más íntimo

La delantera es una de las prioridades a reforzar por Monchi en su hoja de ruta para el Sevilla FC de la 22/23. Aunque a simple vista no existan las urgencias que podría haber en el centro de la defensa, donde Diego Carlos se ha marchado a la Premier y Koundé apunta a seguir el mismo destino, el deseo del director deportivo del Sevilla FC es el de contar con tres delanteros de nivel, no entrando De Jong en los planes de Lopetegui, como ya ocurriera el verano pasado.

En enero ya lo intentó con la cesión de Martial, pero no salieron las cosas como se esperaban. Y ahora lo volverá a hacer Monchi, quien, además, no descarta que acabe llegando una oferta importante por En-Nesyri, también de la Premier. Sin alcanza las exigencias económicas del Sevilla FC no se lo pensará: plusvalía y a por otro delantero de nivel con el que se pueda emular la misma jugada.

Giovanni Simeone, el Cholito, es uno de los que más gustan a Monchi, que maneja informes positivos sobre el delantero desde hace años. El Hellas Verona, este verano, ha ejercido la opción de compra que disponía sobre él para hacer negocio, tal y como explican desde su entorno a ESTADIO Deportivo.

El día que Morelos se perdió por las calles de Sevilla

Otro delantero que en los últimos meses ha sido vinculado con el Sevilla FC es el colombiano Alfredo Morelos, del Rangers FC. Un interés que en las últimas semanas se ha potenciado con rumores que hablaban, incluso, de una oferta sevillista por valor de ocho millones de euros, según Gonzalo Tortosa en El Chiringuito.

Por edad (26 años) y rendimiento (19 goles y ocho asistencias) es un delantero que encaja a la perfección en el perfil que viene buscando Monchi. Un movimiento similar al que en su día, por ejemplo, llevó a cabo con su compatriota Carlos Bacca, por el que pagó la misma cifra a un equipo como el Brujas, también de una ligar menor, como la escocesa. Con un valor de mercado de 13 millones de euros según Transfermarkt, la viabilidad del acuerdo estaría en manos del Rangers FC y sus exigencias económicas. Tiene contrato hasta 2023, por lo que los escoceses no podría subirse a la parra demasiado.

Morelos, que estaría encantado de dar un salto en su carrera a un club como el Sevilla FC, ya ha podido disfrutar también de la capital hispalense. Una ciudad, Sevilla, y sus calles que conoció de primera mano con motivo de la final de la Europa League que disputó su equipo contra el Eintracht Frankfurt, que a la postre la acabaría ganando.

Lesionado, y sin opciones de disputar la final junto a los suyos, Morelos se desplazó hasta Sevilla como un aficionado más, donde se le pudo ver fotografiándose junto a algunos de los miles de seguidores del Rangers que se dieron cita en el casco histórico de Sevilla y en los aledaños del Sánchez-Pizjuán. El gesto del delantero cafetero no pasó desapercibido entre los hinchas del Rangers FC, que en redes sociales destacaron su compromiso con la entidad.



El Sevilla FC sería "muy buena opción" para Morelos

Sobre el interés del Sevilla FC y la posibilidad de que Alfredo Morelos pueda recalar en Nervión este verano, ESTADIO Deportivo se ha puesto en contacto con su entorno más íntimo. Desde el mismo reconocen que el Sevilla FC "sería muy buena opción" para Morelos, pues "le gusta el fútbol español" y "el Sevilla FC siempre está participando en Europa".

Pese a ello, prefiere no mojarse al respecto, pues el futuro de Morelos es "una información que debe manejar él y su representante". Desde la agencia de representación del delantero, en cambio, prefieren no hacer declaraciones y se limitar a asegurar que hoy por hoy no existe nada formal con el Sevilla FC.