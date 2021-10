Katsikaris: "El Lavrio es un equipo muy modesto, tiene mucho mérito"

El técnico del Unicaja, el griego Fotis Katsikaris, ha afirmado este martes sobre el Lavrio Megabolt, su rival de mañana en la segunda jornada de la Liga de Campeones (BCL), que "es un equipo muy modesto", que cuenta con el "mismo entrenador desde hace 16 años" y esto tiene "mucho mérito".

"Tiene las ideas muy claras. Corren, son agresivos en defensa y aprovechan las cualidades de todos", dijo en rueda de prensa Katsikaris, quien destacó al base estadounidense Tyson Carter, que "llegará pronto o tarde a un equipo grande por su enorme calidad", además de a los griegos Mouratos, Kaklamanakis y Goiris, "que tienen talento e inteligencia".

El Lavrio Megabolt, subcampeón griego, es un equipo "familiar con ilusión y sin miedo", subrayó Katsikaris, para quien el peligro es cómo salga su equipo y que agregó que al rival "hay que respetarlo" porque venció al Panathinaikos "dos veces el año pasado" e incluso "llegó al final de Liga" al tener "mucho oficio".

Fotis Katsikaris hizo un balance de jugadores como el pívot nigeriano Micheal Eric, uno de los fichajes para esta temporada que está teniendo problemas porque su físico no está a tope".

Explicó que Eric tiene 32 años, "conoce su cuerpo mejor que nadie" y sabe que "no está al cien por cien" porque "tiene un problema respiratorio cuando se trata de correr arriba y abajo" al no llegar a tiempo, por lo que "ahí las decisiones no son buenas".

Sobre el pívot congoleño Yannick Nzosa, comentó que pasa por una "situación que no es fácil para él" y debe de "aislarse y centrarse en el juego".