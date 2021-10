La "lamentable" foto de Jaime Fernández con Pau Gasol que no se atrevió a compartir en redes

El base de Unicaja Jaime Fernández fue el protagonista del programa de La Resistencia de Movistar+ este pasado martes. Una divertida entrevista con David Broncano en la que el jugador de baloncesto regaló una camiseta del Unicaja al presentador, quien no dudó en practicar algunos tiros con Jaime, uno de los mejores jugadores de la ACB en este arranque liguero.

Durante la entrevista, como no podía ser de otra forma, Jaime Fernández comentó algunas anécdotas, como una sobre una foto con Pau Gasol, la única que tiene con él y de la que no puede presumir al no salir especialmente favorecido en ella. De hecho, ni se atrevió a colgarla en redes cuando Pau anunció su retirada: "Coincidí con Marc Gasol en la selección, buena gente. También con Pau, estaba recuperándose cuando estaba con la selección. Un crack. Cenábamos con él, nos hacía bromas. Pau es muy respetuoso. Hablé con él cuatro palabras, pero ya nos conocemos. Cuando se retiró Pau dije, voy a poner una foto con él. Sólo tengo una foto con él. Pero salgo lamentable. No podía poner esa foto. Pau salía saludándome pero yo salía con el peor gesto. Salgo muy mal. No podía ponerla en mi Instagram ni nada. No pude poner nada, respeto mucho su carrera pero no pude".

Broncano, en su tono de humor, le lanzó algún halago: "Eres de los mejores jugadores de Europa". Y Jaime, aunque dudó, lo enlazó con el partido del Barcelona. "No. Bueno sí, joder, sí. He bajado mucho en las estadísticas en el último partido (donde acabó expulsado). Yo lo veía venir. Son muy física y van a por ti. Tienen mucho, muy fuertes y muy grandes. Tienen una plantilla de locos. Pero que jueguen bien en febrero, no en un partido en el Carpena con el buen ambiente que había. Me pusieron un micro consentido, está bien, está guay. Mola. Está entretenido lo del micro. Yo ahora me veo un poco agresivo. Te pones a 200 pulsaciones y es complicado. Te acostumbras a jugar con 20 personas y ahora te meten a 8.000, pues te vienes arriba".

"Fue la primera vez que me expulsaban. Asumo mi culpa, pero me podía haber entendido un poco el árbitro, que estoy caliente. Pero encima esa semana el director deportivo nos dijo que había llegado una carta diciendo que los árbitros iban a pitar hacerle gestos. Ni protesté. Técnica es, yo no lo habría pitado. He pasado dos noches€ Alguno me ha llamado diciendo que estaban conmigo", añadía el jugador de Unicaja.

También habló Jaime Fernández sobre Yannick Nzosa: "Es avispado y es inteligente. Va a ir a la NBA. Es currante, es gracioso. Se le ve con 17 años. Ves que es especial. Es un jugón, mola". Y bromeó con ir a la NBA. "Para hacerle las gracias a LeBron James voy a la NBA".