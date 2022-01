Katsikaris lo ve difícil: "Hay mucha presión en la ciudad"

El entrenador del Unicaja, Fotis Katsikaris, alabó la "buena actitud" de sus jugadores en Miribilla, pero admitió que la diferencia en el juego interior de ambos equipos fue la clave de la derrota de su equipo frente al Surne Bilbao Basket por 83-77.

"El equipo quería, no tengo ninguna queja, pero era difícil mantener el equilibrio en el juego interior sin nuestro cinco titular y contra un equipo mucho más físico y que ha sido eficaz cerca del aro. Con todos esos problemas hemos estado ahí para ganar", explicó el técnico del equipo malagueño al final del choque.

Katsikaris admitió que debían haber hecho "muchas más cosas bien" para poder superar a un rival que se encuentra "en su mejor momento de la temporada". "Los que han jugado han hecho un esfuerzo al límite, aunque no es suficiente y hay que sufrir más", añadió el griego antes de recalcar que es "optimista" de cara a levantar la delicada situación en la que se encuentro su equipo.

"Creo en mi trabajo y en este grupo. Es complicado porque cuando pierdes no hay confianza y hay mucha presión en la ciudad porque es un club con exigencia. Es otro reto porque no es la primera vez que me pasa algo así. Voy a hacer lo que pueda y soy optimista para sacar adelante", incidió el extécnico del Bilbao Basket.