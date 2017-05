Garitano: "El Sporting ha conseguido grandes objetivos no dependiendo de ellos"

El técnico pepinero ha dado interesantes detalles en la rueda de prensa de hoy. Entra ya en bet365 y comprueba cómo se paga la victoria de los verdiblancos o quién será el primero en marcar. Además, si te haces cliente de bet365 podrás beneficiarte de su bono de bienvenida y apostar en más de 70.000 eventos en directo.

Asier Garitano, técnico del Leganés, se refirió al duelo que mantienen con el Sporting por la permanencia y al hecho de que su rival tenga más experiencia en este tipo de situaciones. "Ha conseguido grandes objetivos no dependiendo de ellos. Pero seguro que se cambiarían por los puntos que tiene el Leganés, se sentirían más cómodos con nuestros puntos que yendo por detrás", dijo.

"Cuando han conseguido el objetivo dos años seguidos no dependiendo de ellos tienen algo en que creer, que eso es importante. Nosotros tenemos que creer es que siempre que hemos dependido de nosotros hemos conseguido las cosas", agregó.

El entrenador considera que no saldrán condicionados pese a conocer con antelación la victoria de los asturianos ante Las Palmas: "Teníamos una idea y llevamos tiempo diciendo que dependerá todo de lo que seamos capaces de ser nosotros. Hasta la fecha hemos dependido de lo que hiciéramos nosotros y espero que sea así hasta la última jornada".

"A nosotros nadie no regala nada y todo lo hacemos a base de nuestro esfuerzo, de nuestro talento. Ojalá pueda ser así hasta la última jornada", declaró ante los medios de comunicación en la sala de prensa.

Sobre el Betis, opinó: "Viene de una derrota muy abultada, les penalizó mucho cada situación que vino durante el partido. Es un equipo diferente por la forma de jugar que ha estado usando. Bastante atrevido, con mucha gente por delante del balón. Tienes que tener paciencia e intentar aprovechar bien los espacios que se puedan generar".

"Tienes que hacer un partido muy completo en todo, intentar controlarlo porque realmente los que nos jugamos todo somos nosotros. En su caso seguramente al principio el objetivo era estar más arriba pero la salvación ya la tienen. Juega bien, es peligroso y nos va a poner en dificultades seguro", completó.

En relación al planteamiento, apuntó: "Siempre salimos a estar más cerca de ganar que de perder. Luego tienes que ver cómo va el partido. No sabemos otra forma de afrontar los partidos. Vamos a ir a por ello. Nos hacen falta cuatro puntos, nos hace falta sumar".

"Es importante y fundamental siempre poder depender de nosotros. Eso pasa porque podamos puntuar este partido. Si lo ganas, muchísimo mejor. Esa va a ser la idea, salir a por el partido para poder estar más cerca de ganar y que eso nos dé puntos", añadió.

En la misma línea, señaló: "La idea es hacer nuestro trabajo. Las cosas siempre las hemos conseguido porque hemos hecho las cosas nosotros bien, no porque haya venido alguien de fuera a ayudarnos. Nos queda sacar cuatro puntos para conseguir el objetivo. Tenemos que hacer nuestro trabajo bien, este es el primer partido en el que tenemos la posibilidad de poder sumar. Tenemos que poner todo de nuestra parte para que así sea".

Garitano asegura no estar presionado: "Sé donde estoy, en qué equipo y en qué categoría. Estar en el Leganés faltando tres jornadas peleando por el descenso es un escenario normal. Lo que ocurre es que al ser la primera vez te falta esa experiencia pero es un escenario muy normal y si te pones a pensar bastante bueno".

"Lo tenemos ahí, tenemos que seguir apretando y jugando bien porque hay que conseguir puntos para salvarse. Presión no porque entiendo que el equipo va a estar siempre que esté en Primera en estas situaciones", destacó.

En esa lucha, no duda del compromiso de los suyos: "Todos somos conscientes. A la mayoría de los que estamos aquí nos ha costado mucho llegar a Primera y queremos quedarnos aquí. Muchos de los que estamos aquí si no estamos con el Leganés en Primera será difícil. Es una oportunidad muy buena para seguir en esta categoría. No tengo ninguna duda del compromiso de ningún jugador del Leganés".

Por otro lado se refirió a la presencia de casi doscientos aficionados en el entrenamiento previo al choque ante el Betis: "Será seguro lo que nos vamos a encontrar mañana, un gran ambiente. Es parte fundamental de que el Leganés pueda conseguir el objetivo de la salvación en esta categoría. Espero que desde el principio hasta el final estén con el equipo pase a lo que pase".

"Mañana volverá a ser otra vez lo mismo, imagino que se llenará el campo, habrá buen ambiente y espero que la gente venga con ese positivismo para estar con el equipo y ayudar a los jugadores en los momentos complicados que hay siempre en un partido", expresó.