Alexis y su continuidad: "Ya veremos qué sucede la próxima temporada"

Alexis Trujillo, el nuevo entrenador del Betis para estos dos últimos encuentro, ha dado en el día de su primera rueda de prensa ante los medios de comunicación. Además de analizar la situación deportiva e institucional de la entidad, el de Las Palmas habló sobre la posibilidad de continuar al frente del equipo la próxima temporada. "En el fútbol he visto tantas cosas que no sé cómo contestar a esa pregunta. Me han dado la posibilidad de estos dos partidos, yo me quedo con estar dirigiendo al equipo hasta el final y ya veremos lo que sucede en la próxima temporada", ha dicho Alexis.

En cuanto al ambiente que espera para el partido del domingo ante el Atlético, Alexis ha reconocido que sería "entendible un recibimiento negativo" cuando salten los jugadores al campo, aunque intenterán "contagiar con intensidad" a la grada para cambiar el ánimo.