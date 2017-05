Alexis: "Intento recuperar la autoestima de los jugadores"

El técnico da interesantes detalles en la rueda de prensa de hoy. Entra ya en bet365 y comprueba cómo se paga la victoria de los verdiblancos o de los sevillistas en el Bernabéu. Además, si te haces cliente de bet365 podrás beneficiarte de su bono de bienvenida y apostar en más de 70.000 eventos en directo.

Alexis Trujillo ha dado hoy su primera rueda de prensa como entrenador del Betis. El verdiblanco ha insistido en que ha trabajado el aspecto emocional con la plantilla. "Al equipo lo he visto, después de dos derrotas consecutivas, un poco cabizbajo, es cierto que nuestra misión es recuperarlos lo antes posible. Estamos haciendo un buen trabajo en aumentar la autoestima y hacerles ver que han hecho partidos muy buenos para evitar reincidir en la imagen de los dos últimos partidos. A día de hoy intento recuperar a los jugadores en la autoestima. Ellos son consecuentes y saben que ese tipo de partidos dañan la imagen del club y el prestigio de cada uno de ellos. Si somos capaces de ser incómodos e intensos, seremos capaces de plantar cara al rival. Intento buscar esa versión y que cada uno me ofrezca lo mejor de sí", ha comentado.

Sobre la llegada de Serra Ferrer al Betis, Alexis ha mostrado su convencimiento de dará a la entidad un plus: "No voy a descubrir yo a Serra ahora. En las anteriores etapas que ha estado en el club ha demostrado su compromiso y valía. Es una llegada importante porque conoce este club y aportará muchas ideas para mejorar el aspecto deportivo del equipo. Claro que he hablado con Serra. Hemos tenido buenas conversaciones, pero no ahora, sino que guardamos una buena amistad desde hace muchos años. Creo que su llegada va a ser importante para el club, conoce el ambiente que se puede encontrar y su experiencia puede ser positiva para encontrar soluciones".

La mediocridad del Betis: "Llevo aquí tres años y medio desde que llegué. El club logró el menor número de puntos posibles en Primera, descendimos, y eso hacía que el ambiente alrededor del equipo fuera complicado. Se recuperó la categoría, en Primera el año pasado fuimos irregulares y quedamos en mitad de tabla. Este año el objetivo era mejorarlo y no lo hemos conseguido, pero el club ha mejorado en infraestructuras. Buscamos la mayor tranquilidad posible para que la adversidad que nos encontremos en lo deportivo sea solo el equipo que nos visite cada domingo".

Posibles cambios en el once: "Estamos meditando la alineación, intentamos ver la manera de hacer el partido más trabado al rival, más complicado, puede que haya un cambio de sistema".

La temporada deportiva: "El problema ha sido que no hemos tenido regularidad en los resultados. Sólo hemos conseguido una vez dos victorias consecutivas. Y eso repercute en la autoconfianza, creo que es uno de los motivos de los altibajos. Individualmente sí creo que el equipo ha mostrado buen nivel en muchos partidos, pero hay que buscar el por qué de esos desajustes y tener más regularidad. Pienso que tenemos una plantilla interesante y que ha estado por debajo del nivel que puede dar. Creo que podemos hacer un equipo que pueda competir y dar alegrías a la afición".

El rival: "Simeone está mostrando la valía que tiene. Lo que es cierto es que cuando salgo a jugar un partido lo primero que pienso es en la victoria. Aun sabiendo de la gran adversidad que vamos a tener intentaremos ser capaces de tener la mayor intensidad y llevarnos la victoria en nuestro último partido en nuestro estadio. Creo que no va a venir deprimido. Hizo un buen partido en la vuelta, vendrán con todas las ganas del mundo para alcanzar su objetivo".