Real Sociedad: La consolidación de un estilo definido

El tiempo ha dado la razón a Eusebio Sacristán, que ha conseguido que la Real Sociedad crea en su apuesta y la aplique con rigor. Se ha beneficiado el ex del Barcelona de tener un plantel muy dotado técnicamente, sobre todo de medio campo hacia adelante, y al que la filosofía de someter al rival a través de la pelota le viene como anillo al dedo. Es una de sus señas, junto con el juego ofensivo y la búsqueda constante del arco rival, con la paciencia que caracteriza a la vieja escuela de Can Barça. Todo ello, aderezado de un empaque que no ha llegado por casualidad, sino con el tiempo.

Y es que, no siempre fue fácil para el técnico vallisoletano, que ha ido ajustando el esquema hasta dar con la tecla y encontrar acomodo en su 4-3-3 a todas las piezas. En la Real no se rifa un balón, empezando por el arquero, un Rulli que también sabe jugar muy bien con los pies. Iñigo Martínez es líder de una defensa en la que Yuri ha dado el estirón, mientras que en la bisagra aparece Illarramendi, jugador que roba y distribuye con la misma eficiencia. En los interiores, dos jugadores que han puesto el trabajo al servicio de su calidad. Zurutuza es más continuo y Xabi Prieto tiene más golpes de clase. La velocidad del juego ´txuri-urdin´ crece cuando el balón llega a las alas. Oyarzabal es un jugador que aparece por sorpresa en todo el frente, es imprevisible y tiene buen disparo, mientras que Vela maneja todas las facetas del juego ofensivo desde el extremo: la conducción, el regate, el pase y el disparo. A Eusebio le faltará su hombre gol, Willian José, por lo que apostará por un Juanmi que está aprovechando sus minutos.