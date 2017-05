Sampaoli y la afición: "Es fácil desunir, pero el hincha disfrutó con este equipo"

El técnico da interesantes detalles en la rueda de prensa de hoy. Entra ya en bet365 y comprueba cómo se paga la sorpresa en el Pizjuán o cuantos goles marcarán los Sevillistas. Además, si te haces cliente de bet365 podrás beneficiarte de su bono de bienvenida y apostar en más de 70.000 eventos en directo.

Además de hablar sobre todo lo relacionado con su desembarco en Argentina para dirigir el combiando albiceleste, Jorge Sampaoli también fue preguntado por el recibimiento que espera este sábado por parte de la afición. "No le encuentro sentido, la afición me recibirá como quiera, pero lo hará según hayan consumido los medios. Leo nombres para la crítica, para la desunión... El consumo de esos medios que generan desigualdades y generan un condicionante. Lo mismo paso inadvertido, aquí peleamos 30 jornadas por la Liga, eso es irrefutable. Toda Europa ha hablado del Sevilla, el vínculo con la gente del Sevilla, compartíamos sentires, el hincha disfrutó con este equipo, es muy fácil desunir, pero eso no lo puedo manejar", indicó Sampaoli.

En cuanto a cómo cree que lo recordarán en su etapa en Sevilla, el argentino dijo: "Me gustaría que recuerden la manera de jugar más que el entrenador, peleando Champions, el torneo, con la juventud de esta plantilla, el único equipo que nos venció acá fue el Barcelona en un partido increíble. No quiero que me recuerden a mí, sino a mis equipos. Viví un primer semestre increíble, con números de récord, quizás se creó una expectativa tan grande que luego fue difícil no lograr".