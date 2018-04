Montella, un mal menor

La cabeza de Arias, que Castro sirvió en bandeja el martes, no ha calmado los ánimos de un sevillismo que, indignado de lo que vio el sábado, pedía la de Montella. Algo que la cúpula sevillista no le dio, aunque el argumento que ofreció para justificarlo tal vez no fuera el más indicado ni el que tuviera más credibilidad.



No obstante, independientemente de que el técnico italiano-a final de temporada su adiós será muy asequible-, porque de verdad lo ven con fuerzas , porque no encontraran un sustituto de garantías o que estuviera dispuesto a aceptar este marrón sin pedir una importante contraprestación a cambio.. la realidad es que nadie puede garantizar que ese cambio vaya a sacar al Sevilla del letargo en el que está. De hecho,

De los doce técnicos que este año han llegado en Primera para suplir a sus colegas destituidos y no venían de sus respectivos filiales, sólo Abelardo ha logrado mejorar lo que había. Ayestarán, De Biasi, Jémez, José González, Seedorf y el propio Montella se han estrellado o, en el caso del holandés, ha tardado en reaccionar y lo ha hecho mínimamente cuando ya era tarde. En la carretera de Utrera no se ve a nadie capaz de tomar las riendas de esta nave. Montella, con todos sus defectos, tal vez sea un mal menor. La verdadera responsabilidad es de los jugadores. Ellos fallaron en Madrid y ellos son los que deben reaccionar.