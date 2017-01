El Leicester como ejemplo para Sanabria

El jugador del Betis Tonny Sanabria ha comenzado 2017 con ilusiones y fuerzas renovadas y con la intención de tener siempre presenta la gesta del Leicester (campeón de la Premier 15/16) como "ejemplo de superación y de motivación para que los clubes más pequeños salgan hacia adelante".

En una entrevista para LaLiga, el paraguayo destacó el éxito del club inglés como "la gesta deportiva más sorprendente" para él. "Un equipo humilde que desde abajo iba sumando victorias y que, partido a partido, iba consiguiendo algo muy grande", relató el paraguayo, que reveló algunos secretos de su infancia y relató sus inicios en el mundo del fútbol, algo que agradece especialmente a su abuela.

"Mis primeros recuerdos en el fútbol es cuando tenía que ir a un pueblo muy lejano con mi abuela para jugar al fútbol. En Sudamérica muchos niños tratan de vivir del fútbol. Fue mi abuela la persona que me inculcó el amor por el fútbol y la que en principio apostó fuerte por mí y me acompañaba a todos lados. También mis padres, que siempre que necesitaba un apoyo estaban ahí", rememoró.

Sanabria confesó ser "hincha del Olimpia, uno de los clubes más grandes de Paraguay junto a Cerro Porteño" y que su ídolo y espejo como delantero siempre ha sido Ronaldo Nazario: "No tuve la oportunidad de verlo jugar mucho, pero por vídeos y por lo que me contaba la gente me di cuenta cómo era de delantero y es en el que siempre me fijé a la hora de jugar. Su gol al Compostela es mi preferido, se ve la potencia y todas las cualidades que tenía como futbolista".

Ha vestido 30 veces la camiseta del Sporting, 12 la del Betis, 10 la del Barça B, y dos la de Sassuolo y Roma, pero de entre todos su partidos se queda con otro. "Cuando debuté con la selección absoluta de Paraguay con sólo 17 años", exclamó.