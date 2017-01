Jonas Martin: "Firmé tres años y quiero crecer junto al Betis"

Jonas Martin es otro. Justo cuando aparecía la oportunidad de marcharse sin haber dado en el Betis lo que mostró en la Ligue 1, el ex del Montpellier aprovechó la oportunidad que le dio Víctor como titular, hace dos jornadas, para dar un golpe sobre la mesa. Ahora no quiere saber nada de ofertas, pues sólo piensa en triunfar en Heliópolis. Esto es lo que ha comentado Jonas Martin en una entrevista concedida a los medios del club.

El partido contra el Sporting de Gijón: "Hemos trabajado muy bien durante la semana. Hemos visto muchos vídeos del partido contra el Atlético de Madrid y sabemos lo que tenemos que hacer para ganar al Sporting de Gijón".

¿Influirá el cambio de entrenador?: "Sabemos qué ocurre cuando un equipo cambia de entrenador, hay un cambio psicológico en la plantilla. Sabemos lo que tenemos que hacer y que lo importante es nuestro equipo, hemos cambiado mucho desde hace tres o cuatro partidos. Somos un equipo muy fuerte y estamos con confianza, vamos a intentar ganar ante nuestra afición".

El crecimiento del equipo: "El entrenador nos dice que todos los días que juntos somos más fuertes. Quiere que seamos un equipo compacto, que todos estemos apiñados y juntos en cada balón".

Ya tiene un buen dominio del español: "Es importante para la adaptación hacer esfuerzos con el idioma del país. Quería aprender a hablar español muy bien para tener una adaptación muy rápida".

Su primera experiencia fuera de Francia: "Es la primera vez que juego en otro país y es verdad que hay momentos difíciles porque estoy muy lejos de mi familia y mis amigos. A veces estoy solo en casa durante muchos días. Es la primera vez que me ocurre, pero pienso que estoy muy fuerte mentalmente y que esto me va a servir para el futuro".

Evolución desde su llegada: "Pienso que hice una buena pretemporada, pero es verdad que la lesión en el primer partido contra el Barcelona cambió mucho las cosas. Ahora me siento bien para jugar y hacer buenos partidos cuando estoy al 100% físicamente. No puedo detenerme, hay que seguir".

¿En qué posición se sentía más cómodo en el Montpellier?: "En Francia jugaba en las dos posiciones. Hemos cambiado de sistema muchas veces, pero me siento bien atrás o delante, donde el míster diga. Me pide que esté arriba cuando tenemos la pelota y atrás cuando estemos en zona de repliegue. Para hacer eso tengo que estar muy bien físicamente. Me gusta tanto atacar como defender".

Está en un buen momento: "Me falta ser decisivo para el equipo con un gol o una asistencia que ayude a ganar. Es verdad que me he enfadado un poco en los últimos partidos porque he tenido oportunidades para hacer algún gol".

Dani Ceballos, Joaquín o Rubén Castro, socios en el ataque: "Es fácil jugar con ellos porque saben lo que voy a hacer cuando tengo el balón y yo también sé qué harán ellos. Rubén Castro es increíble, siempre sabe lo que hace. Me sorprende mucho, de Dani Ceballos todos conocemos su calidad técnica y física. Es muy bueno".

La importancia de un triunfo frente al Sporting: "Sería bueno para el equipo. Es importante acabar la primera vuelta con 24 puntos porque tenemos ambición y sabemos que el grupo tiene mucha calidad. Si queremos estar arriba hay que acabar con una victoria la primera vuelta, eso nos daría confianza para la segunda parte del campeonato".

Los fichajes que llegaron en verano: "Todos los jugadores necesitan de un tiempo de adaptación y además en este equipo hay muchos fichajes. Tenemos un nuevo entrenador desde hace unos tres meses y sabemos todos lo que tenemos que hacer en el campo en nuestra posición. Con la calidad que tenemos hay que mirar hacia arriba, los automatismos empiezan a venir y vamos a crecer".

¿Qué le pide Víctor Sánchez del Amo?: "El míster quiere que todos los jugadores estén con una gran concentración porque todos somos importantes. Lo primero que nos dijo cuando llegó es que el jugador que no juega desde hace 10 partidos es tan importante como el que marca 3 goles en cada partido. Eso es importante para los jugadores que no tienen la suerte de jugar todos los fines de semana. Me ha dicho que cree en mí y que quiere lo que hacía en Francia, eso es lo que intento".

Ahora está teniendo mayor protagonismo: "Es difícil para un jugador cuando no juega. Soy un competidor nato desde joven. Puedes ganar dinero y puedes serlo todo, pero si no juegas no eres feliz y no estás contento. He pasado momentos difíciles porque no jugaba, pero sabía que mi suerte iba a llegar. Hay que esperar, son elecciones del entrenador y hay que trabajar para que cuando el míster te dé la oportunidad de jugar, demostrar lo que eres capaz de hacer".

Sus aspiraciones personales: "Quiero jugar todos los partidos a un buen nivel y ayudar al equipo, pero lo más importante es el equipo. Si no juego y el equipo funciona bien, eso es bueno para el club y para todo el mundo. Yo quiero ser decisivo y hacer asistencias o marcar".

No quiere moverse: "He firmado un contrato de tres años y creo que el club puede crecer y yo con él al mismo tiempo".