El Liverpool, 'loco' por Durmisi

Con los fichajes de Rubén Pardo y Alin Tosca el Betis ya tiene cubiertas las dos posiciones prioritarias para reforzar este mercado de invierno, aunque Torrecilla dejó abierta la puerta a posibles nuevas incorporaciones. El conjunto heliopolitano no sólo tiene que estar atento a las posibles llegas, si no a las salidas que se puedan dar.

Zozulia, Jonas o Nahuel son algunos de los jugadores que sonaron para abandonar la disciplina verdiblanca este mercado, aunque por ahora ninguno de ellos lo ha hecho. Aunque un nuevo futbolista podría abandonar el Real Betis, Riza Durmisi. Según el 'Daily Mail', el Liverpool está estudiando la posibilidad de fichar al danés y no tendría reparos en abonar los 20 millones de euros (17 millones de libras) de su cláusula de rescisión.

El conjunto entrenado por Jürgen Klopp tiene problemas en la banda izquierda. El técnico alemán no confía en Alberto Moreno y usa como lateral habitual a James Milner, un centrocampista reconvertido a lateral. Durmisi no es la única opción que está tanteando el conjunto 'Red'. Julian Brandt, futbolista alemán del Bayer Leverkusen, sería otra de las alternativas que Klopp maneja para ocupar el carril zurdo de su equipo, aunque Brandt no es un lateral zurdo al uso.

La venta sería muy beneficiosa para el Betis, aunque Torrecilla tendría que encontrar un recambio de garantías para el lateral zurdo.