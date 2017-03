Víctor Sánchez: "La victoria se nos estaba resistiendo, pero es merecida"

Víctor pudo respirar tranquilo tras la remontada del Betis en La Rosaleda. Hizo una apuesta fuerte con un once revolucionario, con Rubén fuera de la lista y Ceballos en el banquillo y al final su equipo se llevó todo el premio en Málaga. "Se nos resistía fuera de casa y también en casa. Hoy lo hemos conseguido y estamos muy contentos", comentó el entrenador, que se mostró "encantado de que en este día de Andalucía se haya producido el triunfo". El técnico incluso señaló que "si los jugadores aprietan", por él "no habría problema" en mantener la camiseta especial. "Además es muy bonita" añadió.

Para el madrileño, la victoria "es la recompensa al trabajo del grupo que es sensacional". Y es que considera Víctor que el conjunto verdiblanco había hecho méritos para ganar más puntos en partidos anteriores. Además, en esta ocasión fue con remontada, la primera para ganar de la temporada. "No estábamos teniendo el premio que merecíamos en los partidos. Cuando hablamos de que las derrotas hay que aprender me refiero a esto. A no quedarte enganchado en lo negativo. Hemos conseguido romper esa racha sin ganar fuera de casa", subrayó.

Ahora, el técnico considera que hay que mantener esta línea. "Ante la Real vamos a por otros tres puntos. Tenemos cinco encuentros en dos semanas y es importantísima la participación de todos los jugadores. Estamos encantados con todos y con esas ganas de crecer", dijo el técnico, que se refirió a esas rotaciones y a la decisión de dejar en Sevilla a Rubén Castro. "Respeto las opiniones, pero nosotros los profesionales tenemos que tomar decisiones en función del estado físico, emocional, el rendimiento del equipo. Rubén ha tenido descanso porque entendimos que le venía muy bien. Es un jugador para nosotros indiscutible por su capacidad goleadora y rendimiento. Esto lo hacen todos los equipos, sobre todo con los más veteranos. Es una rotación, sin más", dijo.