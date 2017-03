Zozulya, de vuelta a Sevilla tras una esperpéntica reunión

El culebrón del 'caso Zozulya' no acaba. Tras llegar esta tarde a la ciudad deportiva del Rayo Vallecano y no ser recibido por nadie, dirigentes del club vallecano y el futbolista se reunieron en un centro comercial para determinar que pasaba con el futuro del delantero ucraniano. Después de más de tres horas de reunión, aún no hay acuerdo entre el jugador y el Rayo, que exime a Zozulya de entrenarse con el club rayista hasta que encuentren una solución.



Hay que recordar que el mercado de fichajes ucraniano acaba mañana día 2 de marzo a las 0:00, por lo que Roman Zozulya y sus representantes tienen hasta esa fecha para intentar llegar a un acuerdo con el Rayo y firmar con el Dnipro, para lo que tienen el permiso de la FIFA.



El Rayo ha emitido un comunicado en el que aseguran que, para " no distraer la atención de la primera plantilla", se pospone la decisión definitiva "por lo que se seguirán produciendo reuniones en fechas venideras".