Víctor: "Hablo con el club sobre cosas de la próxima temporada"

No suele dejar muchos titulares el entrenador del Betis, Víctor Sánchez del Amo. En ocasiones, ni uno solo, pero esta vez, en la previa del partido ante la Real Sociedad se ha referido de manera indirecta a su posible continuidad en el club, más allá de verano. "Estamos en contacto para absolutamente todo, también en cosas para la temporada que viene, pero ya habrá tiempo para abordar esos asuntos".

Cuestionado por las palabras del presidente, Ángel Haro, en las que aseguraba que hay muchas cosas por mejorar, el madrileño reconoció que él tampoco se conforma con lo que se está haciendo: "No estoy muy pendiente del entorno mediático, pero por lo que me ha comentado Julio antes de la rueda de prensa es lógico que haga autocrítica el presidente, como buen bético que es. Todos somos exigentes y queremos más. Y estamos seguros de que va a llegar. El rival ha necesitado un periodo para tener una estabilidad. Y eso que no tiene circunstancias que afecten a la entidad como pasa aquí".