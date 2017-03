Víctor quiere la regularidad física de Sanabria

El técnico verdiblanco Víctor Sánchez del Amo se refirió en ´El Partidazo de Cope´ al exigente momento deportivo que atraviesan, con cinco partidos en dos semanas. Un momento de la temporada para el que el técnico madrileño necesita a todos sus jugadores en plena forma. De ahí que no fuera de extrañar que el técnico verdiblanco se alegrara del gol de Tonny Sanabria ante el Málaga, su segundo en Liga y tercero de la temporada. "Tanto el de Sanabria y como el de Jonas fueron buenas jugadas; esperemos que Tonny (Sanabria) encuentre una regularidad física que le permita dar todo el potencial que tiene; es algo que hemos hablado mucho tras recuperarse de la última lesión que tuvo en Navidades. Es de nuestro interés prioritario y poco a poco ayudarle a que lo recupere", explicó Víctor, quien también se vio obligado a volver a dar explicaciones sobre la ausencia en la convocatoria ante el Málaga de Rubén Castro, máximo goleador histórico del Real Betis Balompié y principal referente ofensivo heliopolitano desde que llegó al Benito Villamarín. "Lo de Rubén es una rotación, sin más. Tenemos cinco partidos en dos semanas y esta semana jugamos sábado, martes y viernes. Hay muy poco tiempo de recuperación de partido a partido y eso provoca un riesgo a lesiones. Es indiscutible la importancia de Rubén Castro dentro del equipo; es un descanso físico y emocional para un jugador como Rubén que se come mucho la cabeza cuando no tiene acierto de cara a gol", concluyó Víctor Sánchez del Amo.