Víctor, sobre los siete defensas: "No tenemos ningún Messi en la plantilla"

Víctor Sánchez del Amo, técnico del Betis, ha comparecido en sala de prensa. El preparador madrileño se muestra optimista de cara a la visita de este domingo al Santiago Bernabéu. "El calendario está marcado y afrontamos cada partido con ilusión para intentar conseguir la victoria. Como cuando jugamos contra el Barcelona, vamos a intentar conseguir la victoria. Creemos que tenemos posibilidades y vamos a intentar aprovecharlas. Real Madrid y Barcelona son rivales similares en cuanto a potencial. Tenemos convicción. Ya lo hicimos contra el Barcelona", ha comentado el verdiblanco.

Cuestionado sobre si en el Bernabéu también acabará jugando con siete defensas, Víctor ha dado una larga explicación: "No tenemos ningún Messi en nuestra plantilla con el que poder liberar a algún jugador de sus tareas defensivas. Nosotros atacamos con once y defendemos con once. Hay que ver las situaciones desde la perspectiva real. Tenemos un sistema con jugadores que pueden actuar en varias posiciones, manejamos varias alternativas de juego. Es más el posicionamiento. En Málaga jugamos con dos delanteros mucho tiempo y eso no nos dio más situaciones de ataque. No tuvimos más posesión que el rival. Contra el Real, metemos a Joaquín para tener más posesión, con dos delanteros, y solo generamos una ocasión. Y paradójicamente en Riazor, tuvimos en el tramo final más posesión y generamos de forma pareja las situaciones de gol en el mismo número que el Deportivo. A Donk lo tuve que cambiar por lesión. Luego entró Álex Martínez, que no sé si calificarlo como un defensa. Ya con la entrada de Rafa Navarro, buscamos contener, también en el juego aéreo de ellos. Entiendo perfectamente las críticas, estamos expuestos a ellas, pero hay mucha información profesional que manejamos dentro que fuera no se conoce y que tampoco maneja la prensa, y eso impide ver toda la realidad", ha explicado.

El penalti de Riazor: "Todos me comentaban que no había penalti al acabar el partido, pero con el reglamento en la mano entiendo que se sancionen, ahora se está sancionando. Son jugadas complicadas pero en el reglamento se está sancionando. Cuando comparecí me guié por lo que me dijeron pero ahora entiendo que con rigurosidad, se puede pitar. Pero no es excusa, porque si hubiéramos marcado la de Dani o la de Tonny...".

Joaquín: "No está al 100% todavía. Ante la Real Sociedad forzamos, su estado físico no es óptimo y necesita recuperar el ritmo de partidos poco a poco. Es un veterano y su puesta a punto no va tan rápida como otros compañeros de más juventud. Cuanto antes le tengamos mucho mejor".

En cuanto a Zidane, su homólogo en el banquillo blanco, Víctor ha dicho: "Tiene mucho mérito, ha hecho resultados importantes en un banquillo de máxima exigencia, tiene todo mi respeto".

Ramos, el mejor goleador blanco: "La capacidad de liderazgo de Sergio Ramos es indiscutible, pero no creo que sea el mejor delantero del Real Madrid. Sacan rendimiento al juego de balón parado, pero nosotros también. Cualquier situación a balón parado a favor del Madrid es un peligro, sea en el 93 o en el minuto cuatro".