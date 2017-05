El Betis responde: "PNB ha actuado con mala fe"

La respuesta del Betis a las críticas de José Tirado fueron inmediatas y contundentes, siendo el propio Ernesto Sanguino el encargado de salir a la palestra en los medios oficiales del club. "Estoy desolado con el comportamiento y actitud de los señores que acudieron a la reunión. Anuncian que no van a acudir ninguno de los presidentes de estas plataformas y entendemos que no tienen que acudir ni el presidente ni el vicepresidente del Betis", señaló el letrado, que criticó el comportamiento del mandatario de PNB: "Dice que son pocas las explicaciones cuando se sentó en una esquina, nunca miró a los ojos y sólo hizo una pregunta. Estuvimos todo el tiempo que quisieron, atendimos todas las preguntas, pero ha habido una mala interpretación, con mala fe y con ganas de echarle gasolina al fuego para mantener un ambiente de crispación y hostilidad en torno al club".

Además, el consejero bético aseguró que el opositor tiene detalles sobrados del acuerdo con Bitton: "El pacto que se ha firmado era el mismo con puntos y comas que él conocía de primera mano. Me sorprende que este señor, con tantas reuniones a las que ha asistido, no ha dicho nunca que fuera algo inadecuado o en contra de los intereses del Betis o de los béticos. Mientras que estaba, en todo momento se mostraba de acuerdo, pero ahora sí aprovecha esta cresta de la ola que viene a su favor para pronunciarse en contra de todo lo que conocía desde el primer minuto".

Por último, Ernesto Sanguino apeló a la unidad del beticismo para insistir en su crítica a las plataformas. "En mi opinión, habían salido plenamente satisfechas y nos fuimos dándonos abrazos. No encontramos ninguna crispación, ni hostilidad ni nada que pudiera prever que los miembros de las plataformas pudieran echar ahora gasolina a la lumbre. No hubo nada. El club necesita que todos rememos hacia el mismo sentido y hay béticos que se empeñan en lo contrario y eso no beneficia al club", sentenció.