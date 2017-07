Sondeo por Leo Ulloa

Lorenzo Serra Ferrer no para, y no parará hasta que entienda que le ha dado los mimbres suficientes a Quique Setién para que pueda enarbolar el fútbol que el míster cántabro tiene en mente.

En la oficina del vicepresidente del Real Betis no cesan los ofrecimientos, ni tampoco los sondeos por su parte.

El último, según apunta Marca, es el que habría hecho el balear por la situación de Leo Ulloa, delantero del Leicester City por quien también habrían preguntado otros dos clubes de LaLiga: Levante y Getafe.

No es de extrañar este posible interés, pues no es la primera vez que la entidad de las Trece Barras se interesaría por los servicios del delantero argentino, que el 26 de este mismo mes de julio cumplirá 31 años.

Antes, cuando militaba en Castellón y Almería, ya se le relacionó con el Betis, pero acabó desembarcando en Inglaterra. Este curso no ha tenido la continuidad de la que sí disfrutó cuando el Leicester salió campeón de la Premier, por lo que no vería con malos ojos volver a España.

A pesar de todo, en la segunda mitad del campeonato sí entró más en juego, después de la destitución de Claudio Ranieri y la llegada de Craig Shakespeare al banquillo de los 'foxes'. Por ello, tanto el club inglés como el punta están negociando la ampliación de un contrato que termina en 2018.

Sin embargo, el Ciclón Ulloa contemplaría la posibilidad de volver a LaLiga si las condiciones tanto económicas como deportivas no les satisfacen. No como en el mercado invernal, cuando el Alavés se interesó por él pero las exigencias del Leicester eran demasiado altas para el conjunto babazorro. Además, si no llega un acuerdo con su club propietario, el suramericano podría acogerse a una cláusula del reglamento FIFA y rescindir contrato a partir del mes de agosto.

Por la línea de fichajes que ha venido haciendo Serra Ferrer, el argentino encajaría perfectamente. Un tipo con hambre, competitivo y que conoce a la perfección LaLiga.

Teniendo en cuenta que aún no se sabe qué ocurrirá con Rubén Castro, Leo Ulloa podría ser ese delantero referencia que siempre usa Quique Setién, quien, en principio, guardaba el puesto para un Tonny Sanabria que todavía se está recuperando de su operación de pubis.