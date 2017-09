Setién: "Es absurdo presionar a Boudebouz para que participe"

Quique Setién ha hablado en sala de prensa sobre la previa del duelo que enfrentará a los suyos al Villarreal este domingo (20:45 horas) en el estadio de La Cerámica.

El parón: "Las victorias siempre vienen bien cuando vienen, está claro. Si hay dos semanas de tranquilidad para preparar el siguiente partido, como ha sido el caso, fenomenal. Sobre el tema de la imagen, sí que algunas cosas las hicimos bien pero otras no tan bien y que tenemos que mejorar. Generalmente, no me dejo llevar por el resultado y sí más por las sensaciones. Tenemos capacidad para jugar mejor, aunque haya mucha gente ilusionada, no quiero crear expectativas desmesuradas. Pero sí que ha habido muchas cosas que trabajar, que lo hemos hecho, pero con el hándicap de no poder contar con los internacionales".

Boudebouz y Tello: "Todos tenemos ilusión por ver a los jugadores lesionados como Ryad y Tello, quien está mejor, pero no ha jugado ningún partido de pretemporada y lo va a encontrar en competición. Está mejor que antes. Ryad, esta semana hemos tenido que darle un pequeño descanso porque es normal después de la lesión que ha tenido se produzcan algunos imprevistos como ha sido el caso, ha tenido una pequeña molestia. Es normal, no le agrava nada. Los procesos que necesita y el tiempo, todavía no se ha cumplido. Es absurdo presionar al jugador para que participe cuando podemos esperar para que se encuentre mejor y se recupere totalmente".

Guardado: "De aspecto le veo bien, no ha cambiado nada. Seguramente, lo de dentro todavía tiene las secuelas de un cambio de horario, desplazamiento y dos partidos y eso lo va a acusar. Seguramente necesitará más tiempo para recuperar y estar en las mejores condiciones para rendir al 100%".

Sanabria: "En principio, no hay ningún jugador que predomine sobre el otro compañero que está en su posición. Sanabria lleva un proceso de recuperación que es igual que Boudebouz y Tello. No va a estar bien cuando juegue de forma habitual. Sanabria no ha entrenado un par de días porque le quedan pequeñas secuelas de su proceso de recuperación. Irá contando con minutos y es posible que en algún momento jueguen los minutos de principio y no los finales. No está bien, necesita tiempo y hay que dárselo".

Ilusión de la afición: "Los estados de ánimos los tenemos que tratar de controlar todos. Yo me dejo llevar a veces también. Las sensaciones que me han quedado después del entrenamiento de hoy es que vamos a jugar la Champions porque ves la actitud, las ganas, el deseo de jugar todos. Pero luego la realidad es otra. El rival también tiene ese entusiasmo y esas aspiraciones, por lo que hay que contemplar el fútbol como lo que es. El deseo no nos lleva a la victoria, sino la realidad. Tenemos que trabajar lo mejor posible, con la intensidad y superar al contrario la mayor parte de los días. Lo que intento transmitir y me gustaría que entendiera la afición es que las sensaciones sean muy importante el día que no perdamos. En mi fuero interno ante el Celta y cuando hemos hecho las ofrendas todos estaban entusiasmados, pero yo no estoy tan contento del otro día porque creo que tenemos capacidad para jugar mejor y ser mejores que el otro día. Es cierto que hace años que no se remontaba, pero aspiro a hacerlo mejor, no estoy contento del todo. Esto me gustaría que lo entendiera la gente, aunque lo importante es mantener una línea de rendimiento que nos dé estabilidad para hacernos progresar adecuadamente".

Estado de ánimo del Villarreal: "Es el momemto que es. La realidad es que no sabemos los cambios que sufren los equipos. El rival influye mucho. Han tenido casi un derbi y un partido muy complicado en San Sebastián. No eran fáciles estos dos partidos. Tienen grandísimos jugadores y un gran entrenador. No va a ser nada fácil a pesar de que hayan perdido. No sé su momento anímico, pero cuando uno salta al campo todo esto generalmente se olvida salvo que las tendencias sean muy largas, eso se puede superar perfectamente. No creo que nos podamos aprovechar del momento del Villarreal, pero sí del nuestro para superarle haciendo las cosas mejor que ellos".

Competición: "Siempre he tratado de diferenciar lo que es la pretemporada de los partidos de verdad, cuando hay una presión añadida por el resultado. El nivel de estrés es diferente. Ahora mismo hay muchos futbolistas que se olvidan un poco de jugar al fútbol porque piensa en lo que le reclamamos que nos gustaría que hicieran. Los pensamientos defensivos, ahora mismo, son mejores que los defensivos. Tratamos que el futbolista se vaya soltando y vea que es capaz de hacer más cosas con el balón. Necesitamos tiempo para que el futbolista se suelte".

Posición de Guardado: "Iremos modificando en función de cómo veamos a cada jugador. No sé si algunos ha sido el que desde el lunes ha hecho una alineación. La he visto y me ha sorprendido un poco porque yo no tenía nada claro quiénes van a jugar en el partido. Tengo una plantilla de 20 jugadores profesionales y tres más que pueden jugar en cualquier momento. El hecho de haber ganado no significa que vayan a repetir los mismos jugadores. Esto no se va a ajustar nada a la lógica que podemos tener en algunos momentos, hay muchas circunstancias que van a ir variando".

Horarios: "Yo esto ya, como el cambiar de jugar un lunes un miércoles, las fechas... son unos parámetros que nos tenemos que ir acostumbrando porque la realidad es esa. Supongo que repercute en el aspecto económico. La televisión es la que manda. Si queremos ganar el dinero que ganamos tenemos que aceptar estas cosas. No hay otra, nos guste más o nos guste menos. Hay que ser realista. No me gusta, pero lo tengo que aceptar. Entiendo que es así. Quién se acuerda del espectáculo cuando tienes dos jugadores como Guardado. ¿Va a rendir igual que si está aquí descansado? Lo que hace con los jugadores internacionales, la cantidad de partidos, cuando llega abril... nadie piensa en el espactáculo. Lo que vale es ganar, perder y el dinero".

Joaquín, conductor: "Fue una broma simpática. Yo también soñaba con ser conductor de autobús, me despertaba así por las noches. Quizás esté preparándose el futuro de chófer, a lo mejor".

Plantilla: "Uno nunca, yo sobre todo. Nunca puede estar contento con todo, pero estoy absolutamente satisfecho con la plantilla que tengo y creo que todos los estamos. Hemos debatido y lo importante es que nos hemos reunido, hemos tomado las decisiones todos y hemos hecho lo mejor. Hay una plantilla extraordinaria, ahora me toca a mí sacarle rendimiento. Yo siempre estoy contento".

Europa: "Por pensar, podéis pensar lo que queráis cada uno. Llevo tanto en esta profesión que he visto tantas cosas que no puedes controlar que el fútbol siempre es una incógnita. Se puede dar esa circunstancia como se puede dar la contraria. Aventurarse ahora es como comprar un décimo de lotería y, entre 80.000, a ver si te toca".

Independencia Cataluña: "A mí me daría pena que el Barcelona, el Girona... no estén en LaLiga. Al igual que otras muchas cosas hay comportamientos y procedimientos que puedes estar más o menos de acuerdo. Me encantaría contar con el Barcelona en nuestra competición".