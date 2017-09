Buscando a Durmisi desesperadamente

No está siendo, ni mucho menos, el arranque de temporada soñado por Riza Durmisi, que ya se perdió el estreno liguero en Barcelona (en detrimento de un Alin Tosca con mejores prestaciones defensivas a priori) y que, por primera vez desde que diera el salto desde la sub 21, dejó de ser titular con su selección, Dinamarca, cuyo entrenador, Age Hareide, lo dejó en el banquillo en los dos últimos duelos clasificatorios para el Mundial de Rusia 2018 ante Polonia y Armenia. Se lo tomó el ex del Brondby con filosofía y buen humor en sus redes sociales, argumentando ese ostracismo desde el plano físico.

"No he jugado mucho en pretemporada porque no quería dañarme. Quería estar perfectamente y seguro de que podía jugar al fútbol y hacerlo sin dolor. Un futbolista no puede estar al cien por cien todo el tiempo. Me siento mucho mejor que al principio del verano. No siento mucho con respecto a lo que sentía entonces, así que, si no puedo hacer algo al cien por cien, lo hago al 90. Ahora estoy funcionando así para estar al día con los demás", señaló recientemente durante la concentración con Dinamarca, antes de reincorporarse al Betis para saltar de inicio en Villarreal. Allí, más de lo mismo para el lateral zurdo, que apenas se proyectó como acostumbraba y que sufrió para contener las acometidas por su costado de Samu Castillejo y Rukavina, con pocas ayudas, eso sí, de Tello.

"Jugué y ganamos contra el Celta, así que no se me ha olvidado jugar al fútbol", matizaba Durmisi ante los medios de su país. Un consuelo que, seguramente, ni siquiera le sirve en su fuero interno, ya que nadie mejor que él para atestiguar la distancia existente entre el Riza que aterrizó de pie en LaLiga, coleccionando elogios y ofertas importantes (las más jugosas, de la Premier League y la Süper Lig turca). Sin ritmo ni confianza, Setién ha decidido recuperarlo ´a la japonesa´, con acumulación de minutos para que regrese pronto la mejor versión de un futbolista otrora determinante que apostó por el Betis y que ha recibido reciprocidad en Heliópolis, donde continúan buscando a Riza desesperadamente.

El sábado, ante el Deportivo, tendrá a buen seguro una nueva oportunidad de recuperar sensaciones y acercarse al altísimo listón que fijó en la 16/17.

En el filial se extienda la maldición del lateral zurdo

Junior, lesionado durante la concentración con el primer equipo en Alemania, era la gran alternativa a Durmisi o, al menos, quien se encargaría de aumentar la competencia en el lateral zurdo, pero no ha vuelto a jugar desde entonces, dejando al versátil Tosca como recurso ahí. En el filial, Redru no anda fino y Julio Alonso, expulsado en Huelva, tampoco se subió al carro.