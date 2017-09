Setién: "Lo único que necesitamos es un poco de tiempo"

En el acto que ha organizado el Real Betis esta noche, Quique Setién, entrenador del primer plantel verdiblanco, ha expuesto de nuevo sus argumentos y razones, refrendando su trabajo y el de la escuadra, a la que le quiere implantar su estilo.

Idea: "Cuando me contrataron expuse lo que quería en este equipo. Era llevar a cabo idea de juego de la que en el futuro uno pueda gozar y estabilizarla en el tiempo. Todo en esta vida necesitas darle tiempo. Aquí ganas y eres feliz y si a la siguiente semana pierdes hay depresión. Lo importante es mantener la tranquilidad y estabilidad".

Convicciones fuertes: "No voy a cambiar por ganar o perder, tengo mis convicciones de siempre. Serán buenas o malas pero son las tuyas. Aquí ha habido varios modelos en los últimos años y pocos estaban contentos. Todos reclamaban épocas anteriores para llevar al equipo más arriba. No sé de qué seré capaz pero sí que voy a poner todo el entusiasmo para hacer lo mejor posible y convencer a futbolistas de que pueden jugar tan bien y hacer un gol de 17 toques. Me encantaría que todos los domingos fuera así pero no es fácil".

Pide paciencia: "Tenemos una idea y todos estamos convencidos. Quiero que todos se sumen a esa idea. Tenemos una oportunidad de desarrollarla y lo único que necesitamos es un poco de tiempo".