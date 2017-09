Adán: "No somos temerarios"

Antonio Adán siempre da la cara. Y como el mismo ha recordado hoy, lo hace también en los momentos complicados. El meta fue protagonista en Villarreal por el fallo que originó el empate de Bacca y hoy ha dado sus explicaciones en sala de prensa. Acepta el error y la crítica y avisa: "No somos temerarios". Eso sí, fallos como el del estadio de La Cerámica no van a hacer que ni el equipo ni él mismo cambien el estilo de juego. Sobre la jugada del otro día. "Primero decir que es responsabilidad únicamente mía. No es la forma de jugar del míster ni un fallo de Jordi. Toda la responsabilidad es mía por un mal control. Cometo un error como cualquier jugador en otra zona del campo. Es un mal control. Estoy muy contento por la forma de jugar del entrenador. Me hace ser mejor portero. Creo que soy mejor portero que hace cuatro o cinco meses. Es un estilo innegociable. En el fútbol hay opiniones para todos los gustos. Algunos ganan por el contraataque o por ser más defensivos, pero este entrenador es así y es lo que le ha traído aquí. Este es nuestro estilo, es lo que el bético venía reclamando hace tiempo que es una identidad, y estoy seguro de con Quique se va a conseguir. El año pasado tenía un 52% de acierto en pase y ahora tengo un 70. Entiendo las opiniones y las críticas que pueda recibir. Las acepto como parte del juego. Tanto el elogio como la crítica son parte de esto. Mi camino es seguir mejorando en eso como en otras facetas. Estoy seguro de que la forma de jugar del entrenador me hace mejor", ha comentado hoy el arquero, que se mostró humilde ante las críticas recibidas: "Acepto la crítica. Siempre lo he hecho. He salido más veces a hablar en momentos malos que buenos. No me importa reconocer los errores, es más humano. Es una parte más de esto".

Adán ha insistido en que no cambiará. "Me lo tomo como un error puntual. Un error técnico en el que hago un mal control. También es justo reconocer que hubo muchas jugadas en las que el equipo salió jugando desde atrás y una acabó en un fantástico gol. El entrenador me da la confianza para seguir intentándolo. También dejamos claro que no somos temerarios, no asumimos riesgos innecesarios, pero tenemos en la cabeza la idea de jugar y sacar el balón desde atrás. Asumo esa responsabilidad porque este año mi puesto es más importante en fase ofensiva porque genero superioridad atrás. Los datos demuestran que soy mejor que hace tres meses", ha subrayado. Además, ha señalado que no sólo trabaja en el juego con los pies, aunque se le pida más en ese sentido esta campaña. "A nivel personal estoy trabajando tanto esa faceta como otras. Con Jon tengo la suerte de trabajar muchísimo y muy bien. Que un equipo juegue bien o mal es un movimiento colectivo, los centrales tienen que ir a su sitio, los interiores, los mediocentros... ese conjunto de movimientos es el que hace que la salida sea buena o mala más allá de la calidad de cada uno".

El mejoreño también ha querido agradecer el respaldo que le ha dado Quique Setién: "He sentido la confianza de mi entrenador, de mi entrenador de porteros. Seguimos trabajando de la misma forma. Analizamos todos los partidos cada jornada y sacamos cosas buenas y malas. Agradezco al entrenador que nos haya defendido públicamente tanto a mí como a mis compañeros".

Además, ha hablado de estos temas:

Los rivales ya les conocen: "Estarán avisados como nosotros estamos avisados de la forma de salir del Deportivo y como sabemos como presionar a cualquier otro rival. Analizan nuestro juego como nosotros analizamos el de los demás".

Cómo preparan el partido: "Lo afrontamos con la ilusión que tenemos desde el primer día de pretemporada. Estamos ilusionados por hacer las cosas bien. Es verdad que no tuvimos un resultado positivo en Villarreal, pero queremos reconducir la situación. Sabemos que en casa el ambiente va a ser espectacular como lo fue contra el Celta. Sabemos que tenemos que devolver a la gente el apoyo que nos están dando".

Un Betis de dos versiones, una en casa y otra fuera: "La versión que estamos buscando y consiguiendo entre todos. El Betis tiene una forma clara de jugar. Es verdad que el día del Celta estuvimos mejor en la tarea defensiva a nivel de presión. Eso nos hizo remontar junto al empuje de la gente. En Villarreal tuvimos la mejor media hora de lo que llevamos de temporada. Con una salida de balón muy clara en muchas ocasiones que nos hizo generar juego en el centro del campo y marcamos un gol con 17 pases, que hacía mucho que no se veía".

El estado de Boudebouz: "Boudebouz llegó lesionado y cada día va cogiendo ritmo. Lleva un par de semanas participando con nosotros. Es lógico que tras una lesión larga no esté al cien por cien, pero estamos deseando que llegue para que nos ayude. Es un jugador diferente, con mucha calidad y nos puede dar mucho".

Ambiente en el Villamarín: "Espero un ambiente parecido, igual o mejor si se puede porque lo del Celta fue espectacular. Estoy seguro de que la gente va a estar con el equipo. Tiene ganas de vernos hacer las cosas bien y nosotros de devolverles a ellos ese cariño".

Recibimiento a Pepe Mel: "Si me preguntas que es lo que debe hacer la gente te diré que cada uno tiene el derecho a hacer lo que quiera. Si me preguntas cómo lo voy a recibir personalmente, le voy a dar un abrazo porque tengo una buena relación con él".