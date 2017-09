El Betis prepara la visita al Bernabéu afianzado en su fuerza en el Villamarín

El Real Betis inició este domingo la preparación del partido de la quinta jornada de LaLiga Santander, que le medirá el próximo miércoles al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, al que llega afianzado tras haber logrado en pleno de dos triunfos en sus citas en el Benito Villamarín.

El equipo de Quique Setién venció en su primera comparecencia como local al Celta (2-1) y este sábado también se impuso por el mismo resultado al otro equipo gallego de la categoría, el Deportivo.

Por contra, los verdiblancos aún no han puntuado como visitantes y además en las dos ocasiones que jugaron fuera del Villamarín en esta temporada salieron derrotados con claridad, por 2-0 en el Camp Nou ante el FC Barcelona y por 3-1 en el estadio de La Cerámica frente al Villarreal.

Ahora el desplazamiento es a otra plaza exigente como la madridista y al respecto Setién ya destacó a la conclusión del partido frente al Deportivo que intentarán afrontar el encuentro "con las mismas ganas" que lo hicieron ante los coruñeses.

"Trataremos de que el nivel de intensidad y exigencia sea el mismo. No podemos controlar la capacidad del rival, pero nuestra propuesta es la de ir a por todas. Es obvio que en el Bernabéu igual no lo podemos hacer, pero lo intentaremos", subrayó.

El técnico cántabro citó este domingo a los suyos para un entrenamiento a puerta cerrada en la ciudad deportiva bética y trabaja ya con el mediapunta argelino Ryad Boudebouz, contratado esta campaña pero que llegó lesionado en una rodilla del Montpellier francés.

Boudebouz fue convocado por primera vez para el partido del sábado y debutó cuando sustituyó en el minuto 82 al extremo Joaquín Sánchez, autor de los dos tantos de la formación sevillana.

Para la cita ante el Real Madrid son bajas el extremo costarricense Joel Campbell y el defensa rumano Alin Tosca, el primero en proceso de recuperación de una lesión de rodilla y el segundo por una dolencia en la mano izquierda.

También será baja el delantero colombiano Juanjo Narváez, que subió esta campaña del filial a la primera plantilla y que ante el Deportivo tuvo que ser sustituido por Víctor Camarasa a los 51 minutos después de que en la primera parte sufriera una fuerte entrada de un rival.

El delantero, de 22 años, se quejó de un tobillo y, aunque está pendiente de someterse a pruebas para dictaminar el alcance exacto de la lesión, no estará para el miércoles y será difícil que llegue al siguiente partido, previsto para el lunes 25 de septiembre en el Villamarín ante el Levante.