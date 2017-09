Una idea que hay que pulir

después de una semana en la que hubo muchos interrogantes sobrede juego que Quique Setién desea implantar en este nuevo Real Betis. La derrota en Villarreal dejó marca, supuso un pequeño cisma en la escuadra heliopolitana, que lo acaba de cerrar de la mejor manera posible: ganando y convenciendo. Si bien es cierto que no todo es perfecto. Hay errores que deben ser corregidos para que el futuro sea más halagüeño. Se debe pulir el estilo.

El Real Betis venció fiel a su idea. Tocó y tocó hasta encontrar el resquicio que le permitió el Deportivo. Guardado es el líder, el jefe de la medular. De sus botas sale y se inicia el juego que quiere Quique Setién en su equipo. En el mexicano ha encontrado el futbolista sobre el que edificar un juego tan bonito y admirado por todos como costoso de materializar. En Juanjo Narváez y Víctor Camarasa, el norteamericano ha encontrado al socio ideal. Teniendo cualidades distintas, da igual quien juegue, ambos rinden bien y ayudan en todas las facetas del juego. La labor oscura de Javi García, fundamental para equilibrar y dar sostenibilidad a un centro del campo que, a veces, hizo aguas. Porque no todo es perfecto. El Deportivo con muy poco dejó en evidencia las lagunas y los riesgos que tiene el estilo de toque verdiblanco. Fede Cartabia ajustició aprovechando la insistencia de jugar tocando desde atrás. No hay que olvidar tampoco que, por momentos, el centro del campo bético no existió. Muy largo el equipo, el Dépor encontró espacios para lanzar contragolpes que pudieron dar más de un disgusto.