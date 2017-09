Haro habla de la vuelta de Rubén y las renovaciones de Adán y Joaquín

Ángel Haro ha repasado la actualidad del Betis en la radio del club y, entre otros asuntos, ha tratado la vuelta de Rubén Castro, la renovación de Adán o la situación de Joaquín o Sanabria. Sobre el canario, hay pocas dudas de que volverá en noviembre. "Sabemos que ha marcado. Acaba contrato en noviembre y se pasará por el club, y probablemente se quede. Tendrá que ser él el que decida. No sé si tiene una opción el equipo chino, pero es él quien decide. Quique sí cuenta con él, claro. Si vuelve estamos encantados, lo vamos a recibir con los brazos abiertos porque es un jugador muy importante en la historia del Betis. Allí extraña mucho. Echa de menos a su familia, a su hijo. Lo normal es que vuelva, pero a lo mejor hace el equipo chino una oferta irrechazable. Hay que esperar", ha confesado.

En cuanto a Adán, pocas novedades: "No hemos llegado a la renovación de Antonio, pero Antonio es un gran profesional y lo está demostrando. La relación que tenemos con él es una relación educada y creo que está haciendo un gran trabajo. Además aprovecho para decir que esas críticas que se han hecho no son justas porque nos ha dado muchos puntos y nos seguirá dando puntos. Yo no tengo ningún reproche hacia él. Y Quique cuando habla de Antonio me habla también maravillas de él. ¿Sentarse a renovar su contrato? Yo creo que es momento de jugar partidos y seguir jugando. No podemos estar cada cuarto de hora renovando jugadores. Es el momento de jugar partidos y ya llegará lo que tenga que llegar".

Más abierto se ha mostrado cuando le han preguntado por la renovación de Joaquín: "Con Joaquín el diálogo es súper fluido. Relación muy cordial. Ahora mismo no está sobre la mesa. Representa la identidad del Betis".

Otros nombres propios

Serra Ferrer: "Con Lorenzo hemos acertado de pleno. Conoce bien la casa y eso es importante. Ha sido un gran fichaje. No sólo sabe de fútbol, sino que conoce la idiosincrasia del Betis y esa sabiduría nos va a venir muy bien. Ahora lo disfruto de manera diferente a cuando era entrenador. Es un honor trabar con él. Ni me planteo que entrene si las cosas no van bien con Setién".

Quique Setién: "Setién tiene tres años de contrato y quiero que se quede diez. Además, le gusta el ajedrez y he encontrado a un amigo de sobremesa".

Sanabria: "Afortunadamente Sergio está en un estado de forma magnífico y con unas ganas tremendas. Y es verdad que Sanabria tiene que entrar. El año pasado estuvo cargado de las lesiones y se entendía, pero este año tiene que ser un año en el que nos aporte. Yo creo que ya está entrando en la dinámica.

El mejor fichaje: "Guardado. Por su actitud, por la implicación, Guardado está hipermotivado. También Joaquín. Y otros jugadores que nos van a dar alegrías".