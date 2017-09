Joaquín: "Vamos a ilusionarnos, porque hay molde para hacerlo"

Joaquín Sánchez fue el gran protagonista del Betis-Deportivo y, por ello, ha sido el elegido por Betis TV para pasar por sus estudios. El gaditano se ha mostrado feliz por su rendimiento individual y, sobre todo, por el colectivo. Cree que, esta vez sí, hay mimbres para hacer cosas importantes.

"Lo sufrido ya es pasado. Vamos a pensar en cosas bonitas, vamos a ilusionarnos porque hay molde para hacerlo. Y eso hay que pagarlo. Cuando quieres dar un salto de calidad o sabes con qué jugadores estás tratando... Será una de cal y otra de aren. Los grandes futbolistas valen dinero y hay que pagarlos".

El extremo destaca especialmente a dos de los fichajes llegados este verano de la mano de Serra Ferrer. "Andrés Guardado es muy bueno y Javi García nos ha dado un equilibrio muy bueno. Miras para atrás y ves lo que hay y te da la confianza para tirar hacia delante. Así se trabaja bien. Es una alegría tener el equipo que tenemos, pero esto acaba de empezar y es muy largo", recordó.

Cuestionado por si ha vuelto a ver los dos goles que le hizo al Dépor, comentó lo siguiente: "No soy de ver mucho, pero cuando marco me gusta verlo. El primero es más de un 'killer' y el segundo es un grandísimo pase de Andrés, medido, con la fortuna de que llego con fuerza y la pongo al segundo palo. Normalmente, intento buscar la jugada por el medio, si viene por el otro lado, y Barragán suma. Seguí la inercia de la jugada e ir al rechace. Me dio por ir y encontré al balón. Meterla por ahí, no tenía mucho espacio para dármela con ventaja. Me viene perfecta porque ni la tengo que controlar. Me paro un poco para no estar en fuera de juego y la definición fue buena".

Joaquín o es ajeno a lo que representa en Heliópolis. "Tengo más sensibilidad de lo que la gente se cree. El cariño de la gente es tan fuerte que uno no quiere ni pararse a pensar. Te pones a recordar a leyendas como Del Sol, Cardeñosa o Gordillo... Muchos jugadores vienen nuevos que no conocen y me preguntan por el 'Gordo', y a mí se me llena la boca. Intento no pararme a pensar, sobre todo porque quiero seguir disfrutando cada día. Soy feliz y con eso me basta", terminó.

A muerte con Setién

Varias de las preguntas fueron sobre Quique Setién y su estilo, y Joaquín no tiene dudas: "Toda la plantilla está convencida de que esta filosofía que nos encanta nos va a dar más resultados positivos que negativos. En esta Liga hay grandísimos equipos y pasaremos momentos difíciles, pero tenemos claro que la filosofía del míster nos hará triunfar. La comunicación que hay con él es espectacular, se agradece la confianza. Él ve el compromiso y lo que disfruto cada día. Pero no sólo con Quique. También Éder, Marcos, Fran y Jon. El míster cada día tiene un diálogo con los jugadores y entiende lo que pueda suceder en cada momento. Es un tío muy normal, se mete en los rondos con nosotros, en la posesión de pase y disfruta el fútbol como cualquiera de nosotros".