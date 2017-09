Ojo con Bardhi, un bombardero anda suelto

Enes Bardhi es una de las revelaciones del presente campeonato liguero. Muñiz ha demostrado su confianza en el joven macedonio dándole la titularidad desde el primer momento y el internacional sub 21 no ha defraudado en absoluto. Son ya tres goles los que ha logrado en cuatro partidos y ha exhibido una calidad exquisita en el golpeo. El Betis tendrá que tener mucho cuidado para no dejarle armar la pierna y para evitar faltas cerca del área. La Real Sociedad y el Deportivo pueden dar fe de cómo las clava. El Valencia también ha sido víctima del jugador natural de Skopje.

Pocos presumían este índice de acierto del balcánico pese a que la temporada pasada con el Újpest FC anotó 12 dianas de todos los colores. Derechazos, zurdazos, testarazos y hasta una chilena.

Trabajo de scouting

Pero no serían sus actuaciones en el modesto conjunto húngaro las que le abrirían las puertas de LaLiga. El Levante ya tenía su nombre anotado y fue en el Europeo sub 21 de Suecia donde pudo comprobar el nivel de un futbolista por el que desembolsó 1,5 millones de euros. En Suecia se enfrentó a España, Portugal y Serbia y anotó dos goles, dejando muy buenas maneras. Hoy será una amenaza para un Betis que está advertido. Un bombardero anda suelto.